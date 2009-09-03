Ben de bu işi yaptığım sürece hep doğru sorular sormaya çalıştım. Bazen amacıma ulaştım, bazen de boşa kürek salladım. Bir süre sonra sorular o kadar çoğaldı ki, neyi kime soracağımı şaşırdım. Arkası boş olan duvarlardan başka bir de peş peşe örülmüş ama hiç birşey saklamayan duvarlar olduğunu öğrendim. Bir de hiç birşey saklamadığını saklamaya çalışan duvarlar...

Gülşah Erkaya yazıyor

En tehlikeli ve hedef saptıran yanılsama da bu sanırım. Hiç bir şey olmayan, ama çok şeymiş gibi davranan... Bunu da yıkmak mümkün mü hocam?..

Ben yine de biriktirdiğim soruların birazını sorayım... Cevap gelmeyeceğini bile bile...

Tabata ve İsmail’i 30 trilyona satan Gaziantepspor’un, geçen sezon sonu itibarıyla borcu 20 trilyon civarındaydı. (Yanılmıyorsam). Bu durumda ve şu anda Gaziantepspor borçsuz ve hatta kasasında 10 trilyon parası bulunan bir kulüp müdür?

Fenerbahçe gibi ülkemizin ve hatta dünyanın en önemli takımlarından birinin Emre’si, hakemin gözü önünde o hareketi yapacak cesareti kimden alır? Üste bir de hakeme nasıl posta koyar? Basına daha önce posta koymuştu. Peki sonra sırada kim var? Teknik Direktör ve Başkan mı?

Spor, sporcu ve Fenerbahçelilik anlayışıyla asla bağdaşmayan Emre’nin bu hareketine Fenerbahçe Yönetimi de ayrıca bir ceza verecek midir? Vermeyecekse bu hareketin yönetimce onaylandığı ve tekrarında da bir sakınca görülmediği anlamına gelir mi?

Fatih Terim’in geçmişinde de buna benzer sabıkaları bulunan Emre’yi Milli Takım’a alması, psiko-terapi ya da zor günde oyuncusuna destek olmak olarak yorumlanabilir mi?

Yorumlanabilirse, Emre bu desteği hak ediyor mu?

70 milyon kişi birer Milli Takım kadrosu yapsa, kaç kişinin kadrosunda Emre yer alır?

Buna rağmen Terim’in kadrosunda Emre’nin olması o kadronun Milliliğini ne kadar etkiler?

Ülkemizde o mevkide oynayacak daha az yetenekli ama daha MİLLİ bir oyuncu yok mudur?

8 milyona Beşiktaş’a alınan Tabata’nın omuzlarındaki yük kaç milyon eder?

Koca Beşiktaş’ın yakın tarihteki kaderini bir tek oyuncuya yüklemek akılcı mıdır?

Tabata hassas bir kişilik. “Sen batarsan biz de batarız” psikolojisi O’na da oyununa da zarar verir. Hal böyleyken Tabata’ya 8 milyon verenler, 3-5 bin daha verip bu genç adama gerekli psikolojik desteği sağlamışlar mıdır? Yoksa işimiz Mustafa Hoca’nın motivasyon yeteneğine mi kalmıştır? (Uyarmadı demeyin)...

Ankara’da yazılan senaryonun finaline göre bu sezon sonu puanen düşmesi gereken içi boşaltılmış Ankaraspor, sezon sonu beklenmeden cezai olarak düşürülürse bunun adı CEZA olur mu?

Bülent Hoca Sivas’tan, Kafkas Hoca Kayseri’den istifa ederse Anadolu futbolu kurtulur mu?

İbrahim Kızıl, Tabata’nın yerine aldığı Linz ve Jorginho’ya kaç para verdiğini açıklayacak mı?

Futbolumuzdaki milyonlarca duvar gerçeken de soru yorarak yıkılabilir mi?..

Ve acaba bir tane olsun doğru soru sorabildim mi?

Sizin de sorularınız varsa sorun? Soru sormak bedava... Ama cevap beklemeyin...

Cevap denilen şey çok pahalı sanırım... Ne kadar sorarsak soralım alamadığımıza göre...