Şort giyen hemşireye tekme atan Çakıroğlu hakkındaki iddianeme hazır

İddianame mahkemece kabul edildi ve Çakıroğlu hakkında 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



TEKME ATARAK YARALADI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Ayşegül Terzi’nin Maslak’ta bir özel hastanede hemşire olduğu, olay günü olan 12 Eylül tarihinde otobüse bindiği ve Çekmeköy’de mevkiinde otobüste yolcu olarak bulunan Abdullah Çakıroğlu’nun Terzi’nin yüzüne tekme atmak suretiyle yaraladığı anlatıldı.



"BUNLARIN KAFASINI KOPARMAK, EZMEK LAZIM" DEDİ



Otobüste yolcu olarak bulunan bir kişinin tanık olarak ifadesinin alındığı ve tanığın ifadesinde Çakıroğlu’nun Terzi’ye tekme attığını ve "Bunların kafasını koparmak, ezmek lazım. Bunlar otobüsü cünüp ettiler" dediğinin anlatıldığı iddianamede kamera görüntülerinin çözümüne de yer verildi.



"HERKES DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİPTİR"



Şüpheli Abdullah Çakıroğlu’nun olaydan sonra tutuklandığı kaydedilen iddianamede, "Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlükleri açıklama, yayma ve bu özgürlükler kapsamında düşündüğü gibi yaşama hakkı bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 115. maddesinde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi suç olarak düzenlenmiştir. Bu hürriyetler demokratik bir toplumda bireylerin sahip olduğu en temel özgürlüklerdendir ve yasaların korunması altındadır" denildi.



"GİYDİĞİ KIYAFETLER NEDENİYLE SALDIRIYA UĞRAMASI..."



Amerikan Virginia Haklar Bildirgesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi gibi bildirgelerin ilgili maddelerine de yer verilen iddianamede, "Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğu ve bu özgürlükler kapsamında olmak üzere düşündüğü gibi yaşama hakkı bulunduğu tartışmasızdır. Müştekinin olay esnasında giydiği kıyafetler nedeniyle fiziksel saldırıya uğraması özel yaşamına müdahale anlamını taşır" cümleleri kullanıldı.



"KENDİSİYLE AYNI DÜŞÜNCEDE OLABİLECEK KİŞİLERİ TAHRİK EDEREK..."



6 sayfalık iddianamede, "Şüpheli, kendisi ile aynı sosyal yaşam biçiminde ve düşüncede olmayan bir şahsa karşı şiddet uygulayarak kendisi ile aynı düşüncede olabilecek kişileri tahrik ederek, nefretle davranmalarını sağlamak amacıyla hareket etmek suretiyle ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve diğer ’hakaret’, ’yaralama’ gibi suçları da işlediği kanaatine varılmıştır" denildi.



9 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ



Çakıroğlu hakkında "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 7 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen edilen iddianame neticesinde Çakıroğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Arzu KAYA/İSTANBUL,(DHA)