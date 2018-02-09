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Soros'un eski ortağından felaket uyarısı

Hürriyet Haber
09.02.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

Piyasalar uzun bir süre kulak asmadığı felaket uyarılarını son bir haftadır can kulağıyla dinlemeye başladı.

Felaket uyarılarının sonuncusu ise George Soros'un eski ortağı milyarder yatırımcı Jim Rogers, hisse senetlerinin gireceği bir sonraki ayı piyasasının 75 yıllık hayatında görmüş olduğu herhangi bir çöküşünden daha felaket olacağını söyledi.

Rogers,'a göre bunun nedeni, ABD başta olmak üzere küresel ekonomide finans krizinden bu yana çok daha fazla borç birikmiş olması.

Rogers, ABD hisse senedi piyasasındaki satışların dün de devam etmesine şaşırmadığını söyledi. Öte yandan milyarder yatırımcı, şu anda hisselerin ayı piyasasına yöneldiğini söylemedi ve bunun ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin herhangi bir yorumda da bulunmadı.

Soros'un eski ortağı Rogers, ABD hisse senedi piyasasında satışların sürmesini bekliyor.

EFSANE FONU SOROS'LA BİRLİKTE YÖNETMİŞTİ

Soros ve Rogers, 1790'te Arnhold and S. Bleichroder yatırım bankasında çalışırken 1973 yılında Wall Street efsanelerinden birine dönüşen Kuantum Fonu'nu (Quantum Fund) kurmuştu. İkilinin birlikte çalıştığı dönemde fon yüzde 4200'lük artış yakalarken S&P'nin yükselişi sadece yüzde 47'ydi. 1980'de Rogers, fondan çıkarak emekliye ayrıldı ve motosikletiyle dünyayı dolaştı, daha sonra misafir öğretim üyesi olarak üniversitelerde ders vermeye başladı.

Soros ise fona tek ortak olarak devam etti ve 1992'de kendisini tüm dünyanın tanımasını sağlayan Sterlin'in Kara Çarşamba'sına da bu fonla imza attı.

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