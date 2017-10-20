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    Soros’un bağışı Macaristan’ı rahatsız etti

    AA
    20.10.2017 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, Macar asıllı iş adamı George Soros’un yaklaşık 24.6 milyar dolarlık servetinin 18 milyar dolarını, kendi kurduğu Açık Toplum Vakfına (Open Society Foundations) bağışlamasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

    BAKAN Lazar, “Soros planının maddi kısmı hazır. Bu para tüm Avrupa’da, her yerde çalışmaya başlayacak ve Avrupa sınırlarını açmak, göçü düzenlemek isteyen sivil toplum örgütlerini ve partileri destekleyecek” dedi.
    Ayrıca ABD’nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Kostelacnik’in, “Macaristan’daki basınının durumu endişe verici” değerlendirmelerine de değinen Lazar, “ABD’nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Macaristan’ın basın durumu hakkındaki sözleri saçmalık. Daha fazla Macarca konuşan Amerikalı diplomat olsaydı hükümeti eleştiren yüzlerce yazının yayınlandığını görürlerdi” diye konuştu.

    Soros’un bağışı Macaristan’ı rahatsız etti

    Etiketler: Janos Lazar , George Soros
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