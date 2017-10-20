Soros’un bağışı Macaristan’ı rahatsız etti

BAKAN Lazar, “Soros planının maddi kısmı hazır. Bu para tüm Avrupa’da, her yerde çalışmaya başlayacak ve Avrupa sınırlarını açmak, göçü düzenlemek isteyen sivil toplum örgütlerini ve partileri destekleyecek” dedi.

Ayrıca ABD’nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Kostelacnik’in, “Macaristan’daki basınının durumu endişe verici” değerlendirmelerine de değinen Lazar, “ABD’nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Macaristan’ın basın durumu hakkındaki sözleri saçmalık. Daha fazla Macarca konuşan Amerikalı diplomat olsaydı hükümeti eleştiren yüzlerce yazının yayınlandığını görürlerdi” diye konuştu.