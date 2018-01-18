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    ‘Soros’u durdur’acak yasa meclisten geçti

    AA
    18.01.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Macaristan hükümeti, yasa dışı göçü engellemek için “Soros’u durdur” isimli kanun tasarısı hazırladı.

    İÇİŞLERİ Bakanı Sandor Pinter ve Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, bakanları kurulunda sığınmacı krizi ile mücadele kapsamında alınan kararları basın toplantısında açıkladı.
    Macar hükümetinin yasa dışı göçle mücadele kapsamında yeni kanun tasarısı hazırladığını belirten Pinter, bu kapsamda, yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 vergi getirilmesinin ve Macar vatandaşlarının Schengen sınır bölgesine 8 kilometreden daha fazla yaklaşmamasının sağlanacağını ifade etti. Pinter, kanun kapsamında, yasa dışı göçü destekleyen yabancı uyruklu kişilerin Macaristan’a girişlerinin de yasaklanmasının mümkün olacağını söyledi.
    Hükümet Sözcüsü Kovacs da kanun tasarısının ayrıntılarının medyayla paylaşılacağını belirterek, “Hükümet ‘Soros’u durdur’ kanun tasarısını hazırladı” dedi.

    KURALLAR ONUN İÇİN DE GEÇERLİ
    Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros’un Macaristan’a girişinin yasaklanması ile ilgili soruya Kovacs, “Eğer George Soros’un da böyle bir iş yaptığı ortaya çıkarsa, (yasa dışı göçü organize ettiği) o zaman kurallar onun için de geçerli olacaktır” dedi.
    Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros’u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa’ya taşımaya çalışmakla suçluyor.
    Macar hükümeti, ülke genelinde Soros karşıtı kampanya da başlatmıştı.

    Etiketler: soros’u durdur kanunu
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