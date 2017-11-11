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    Sorguları sürüyor... Trabzon'da keşif yapmışlar!

    İHA
    11.11.2017 - 15:08 | Son Güncelleme:

    Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Sürmene ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu DAEŞ Operasyonu'nda gözaltına alınan 9 şüphelinin sorguları sürüyor. Gözaltına alınan şahısların drone ile keşif yaptıkları belirlendi.

    Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da yapılacak 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri öncesinde TEM ekipleri kent genelinde bir süredir takip altına aldığı 9 DEAŞ şüphelisini önceki gün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına almıştı. Şüphelilerin Sürmene ilçesinde “Devlet Kâfirdir” propagandası yaparak DEAŞ terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi’nin halife olduğunu öne sürdükleri öğrenilirken, evlerinde yapılan aramada bir adet insansız hava aracı 'Drone' ele geçirildi. Şüpheli şahısların bu cihaz ile birlikte bir süredir keşif yaptığı ileri sürülürken, çekilen görüntüler ve evde bulunan bilgisayarlar da incelemeye alındı.

    Etiketler: Gözaltı
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