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Sony'nin yeni telefonları işte böyle olacak!

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:

Sony, akıllı telefon piyasasında başrol oynan firmalardan birisi. Şirketin, yeni cihazlarını Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra'yı tanıtmasına az günler kala cihazların taslak tasarımları yayınlandı.

Sony, yeni akıllı telefonları Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra'yı tanıtmaya hazırlanırken, cihazların taslak tasarımları yayınlandı. H4233 sürüm numarasına sahip Xperia XA2 Ultra, MArt ayında düzenlenecek MWC 2018'de tanıtılacak ve modelde Xperia XA1 Ultra ile aynı tasarım kullanılmış. Diğer model olan Xperia XA2, H4133 sürüm numarasına sahip ve üst modeliyle aynı tasarım kullanılmış. Ancak bu model normal olduğu gibi diğerine göre daha küçük bir tasarıma sahip. 

Sonynin yeni telefonları işte böyle olacak

XA2 Ulra modelinde söylenenlere göre Full HD görüntü kalitesi sunuyor 6 inç'lik bir ekrana sahip. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan cihaz, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 630 işlemcisinden alıyor. Ön kısmında çift selfie kamerası bulunan cihazın, kutudan Android 8.0 Oreo güncellemesiyle çıkacağı düşünülüyor. Ayrıca çift selfie kamerasının hem geniş açı hem de dar açı sunacağı beklendiğinden bokeh efektinin de cihazda var olacağı söyleniyor. Çift selfie kamerasına ek olarak bir de LED Flaş eklenmiş. XA2 modeli ise 5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve XA2 Ultra ile aynı özellikleri taşıyacağı söyleniyor. 

Etiketler: Telefon
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