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Sony'nin yeni büyük ekranlı telefonu ortaya çıktı!

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:

Sony'nin en yeni model telefonu unvanını alacak ekran-kasa oranı büyük yeni telefonu ortaya çıktı. Peki bu telefonun özellikleri nasıl olacak?

Sony'nin yeni akıllı telefonu büyüklüğüyle oranıyla dikkatleri çekmek istiyor. Amerika'da FFC sertifikası alması sonucu ortaya çıkan yeni model, önceki Sony cihazlarının aksine %81'lik ekran-kasa oranına sahip.

FFC sertifikasında çıkan notlara göre Sony'nin yeni cihazı, 5.7 inç'lik 4K çözünürlüğünde bir ekran sahip olacak. 152,79mm uzunluğunda ve 72,42mm genişliğinde olan cihazın Sony XZ Premium ile aynı boyutlara benzer olduğu, sadece önceki telefona nazaran daha büyük olduğu görülüyor. Sony'ye yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgiye göre bu model XZ Premium 2 olması ve MWC 2018'de tanıtılması bekleniyor. 

Etiketler: Yeni Büyük Ekranlı , telefon
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