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    Sony'nin ucuz telefonları sadece bu ülkede satılacak!

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 08:15 | Son Güncelleme:

    Sony, Hint piyasası için iki yeni hesaplı cep telefonu tanıttı. İşte karşınızda Xperia R1 ve Xperia R2!

    Sony, geçenerde iki yeni hesaplı cihaz açıkladı. Hindistan'da çıkacak yeni hesaplı akıllı cep telefonları, Xperia R1 ve R1 Plus. İki cihazın özellikleri oldukça benziyor, tek gerçek fark ise bellekleri. Fiyat olarak 12,990 Hint Rupisi'nden (yaklaşık 760TL) başlayacak.

    Sony genelde üst uç ve orta seviye telefonlara odaklıdır, ama bu hesaplı cihazları çıkarması firmanın Hindistan'daki stratejisinde bir değişmeye işaret ediyor olabilir. Sony'nin Xperia R1 ve R1 Plus telefonları, Hindistan'da Xiaomi ve Motorola'nın hesaplı cihazlarıyla yarışacak.

    Sonynin ucuz telefonları sadece bu ülkede satılacak

    Sony Xperia R1 ve R1 Plus, kutudan çıkar çıkmaz Android 7.1 Nougat kullanıyorlar ve firma Android 8.0 Oreo güncellemesi için de söz vermiş bulunuyor. Cihazlar, 5. inç HD TFT 2.5D kavisli cam ekranla geliyorlar ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahipler.

    Performans açısındansa, Sony Xperia R1 ve R1 Plus bir sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 işlemciye ve Adreno 505 GPU'ya sahipler. Xperia R1, 2GB bellek ve 16GB dahili depolamayla gelirken, Xperia R1 Plus, 3GB bellek ve 32GB dahili depolama ile geliyor. İki cihazın da depolama alanı microSD kart ile 128GB'ye kadar artırılabiliyorlar.

    Kamera olarak, cihazların birincil kamerası 13 megapiksel, batarya ise 2,620mAh.

    chip.com.tr'nin haberine göre Sony Xperia R1 ve R1 Plus, Siyah ve Gümüş renklerde 10 Kasım'dan itibaren Hindistan'da piyasaya sürülecekler.

    Etiketler: telefon
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