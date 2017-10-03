Sony'den yepyeni bir PlayStation VR daha geliyor!

Sony'nin satışa çıktığı günden bu yana büyük ses getiren oyuncu başlığı PlayStation VR'ın bir yeni modeli daha geliyor. Yeni PS VR'da daha ince bir kablo, stereo kulaklık girişi ve HDR desteği bulunuyor. Yeni kask ilk olarak 14 Ekim'de Japonya'da satışa çıakcak.

Sony Interactive Entertainment Japonya Asya, CUH-ZVR2 model numaralı yeni PlayStation VR versiyonunun 14 Ekim'de Japonya'da çıkacağını duyurdu. PlayStation VR'ın yeni versiyonu PlayStation kamera paketi ile birlikte çıkacak, fiyatı ise 398 dolar.







Peki yeni PlayStation VR hangi yeni özelliklerle geliyor? VR cihazının arkasına bir stereo kulaklık girişi eklendi.

Stereo kulaklıkların kablo bağlantıları VR cihazı ile entegre edilebilir.

VR cihazının İşlemci Ünitesini bağlayan kablo tek bir ince kablo ile birleştirildi.

İşlemci Ünitesi artık HDR geçişi destekliyor.