Bu şaşırtıcı karar bugün açıklandı. 2017’den itibaren Play Station oyunlarının PC’de oynatılacağını açıklayan Sony, uzun süreden beri bu haberi bekleyen oyunseverleri de oldukça sevindirdi.

İlk etapta bu özelliğin kullanılacağı oyunlar şöyle;

Red Dead Redemption

Tekken Tag Tournament 2

Mortal Kombat

WWE 2K15

The Last of Us

Mafia II

Injustice: Gods Among Us

NBA 2K14

Sid Meier’s Civilization Revolution

Batman Arkham Origins