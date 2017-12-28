Sony Xperia XZ2 nasıl olacak?

Japon teknoloji devi Sony, çıkarttığı kalın çerçeveli telefonlarıyla sürekli eleştirilere maruz kalıyordu. Şirket bu konuyla alakalı hamleyi yaptı. Teknoloji devi, yeni telefonları Xperia XZ2'yi çerçevesiz tasarımıyla sunacak. Geekbench'te çıkan verilere göre telefon, Snapdragon 845 işlemcisi ile gelecek.

4 GB RAM ve 64 GB ve 6 GB RAM ve 128 GB olarak iki farklı depolama alanı seçeneğiyle sunulacak olan cihaz, 4.48 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. 157x78x8,1 mm ebatlarında ve 159 gram ağırlığında olacak olan cihaz, HDR TRILUMINOS ve X-Reality destekli olacak. Batarya noktasında 3240 mAh bataryadan gücünü alacak olan cihazın, MWC 2018'de tanıtılması bekleniyor.