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    Sony Xperia XZ1'den ilk görüntü

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 08:35Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 08:36

    Bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Sony Xperia XZ1'den gelen son sızıntılar doğruysa, bizi gerçek bir cep canavarı bekliyor demektir!

    Sony'nin bu ay tanıtılmasını beklediğimiz telefonlarından Xperia XZ1, yeni bir sızıntıyla kendisini ve özelliklerini sergiledi.

    Önemli telefon sızıntılarıyla tanınan web sitesi TechTastic, Sony Xperia XZ1'e ait fotoğraf ve teknik özelliklerin bir listesini paylaştı. Paylaşılanlar, bize telefonun Xperia XZ'ye oldukça benzediğini söylüyor. Teknik özelliklerin bulunduğu listede cihazın Qualcomm'un en son işlemcisi Snapdragon 835'i kullandığı gözleniyor.

    Cihazın diğer özellikleri arasında 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı var. Ön yüzde ise Xperia XZ'dekiyle aynı boyutta ve çözünürlükte, 5,1 inç'lik Full HD ekran bulunuyor. Arka yüzde 19 megapiksellik bir kamera yer alırken önde 12 megapikselik bir lens tercih edilmiş. Her iki kamera da 4K video kaydı yapabiliyor ancak ekran Full HD olduğundan bunları telefonunuzda seyretmek o kadar ilgi çekici olmayabilir.

    Sony Xperia XZ1den ilk görüntü

    Diğer kamera özellikleri şimdilik bilinmiyor ancak Sony, Xperia XZ Premium'da ve XZ'lerde gördüğümüz 960fps slow motion burst modunu telefona ilave edebilir.

    Xperia XZ1'in 30 Ağustos'ta başlayan IFA 2017'de tanıtılması bekleniyor.

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    Etiketler: sony , xperia xz1 , telefon
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