Sony Xperia XZ Premium'lara Android Oreo müjdesi

Sony'nin yaptığı duyuruya göre Sony Xperia XZ Premium, bugünden itibaren Android Oreo güncellemesini almaya başladı. Güncelleme, kamera başta olmak üzere cihaza çeşitli yenilikler getiriyor.

Güncelleme, Sony'nin kamerayı kullanarak nesneleri üç boyutlu olarak taramanızı sağlayan 3D Creator uygulaması ile geliyor. Taradığınız nesneleri profil fotoğrafı olarak kullanabiliyor veya üç boyutlu yazıcıdan baskısını alabiliyorsunuz. Predictive Capture ise "gülümsemenizi" algılayarak birkaç fotoğrafınızı üst üste çekiyor. Bunun dışında güncelleme, ön hoparlörlerde ve Bluetooth cihazlarına kablosuz müzik akışında geliştirmeler yapıyor.





Android Oero'nun Android'e getirdiği bir dizi yenilik de bulunuyor. Bunlar arasında otomatik doldurma, resim içinde resim modu, uygulama simgeleri için uyarı noktaları var. Güncelleme telefonunuza ulaştığında telefonunuz size bir uyarı gösteriyor.



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