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    Hürriyet >Teknoloji>Sony Xperia XZ Premium ile gülümseyişinizi çekin!

    Sony Xperia XZ Premium ile gülümseyişinizi çekin!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 11:34 | Son Güncelleme:

    1999 yılından bu yana her Ekim ayının ilk Cuma günü kutlanan “Dünya Gülümseme Günü” için Sony yeni bir kampanya başlattı, kullanıcılarından gülümseyişlerini Xperia XZ Premium ile çekmelerini istedi.

    Xperia XZ1 ve Xperia XZ Premium’da yer alan Öngörülebilir Yakalama, siz deklanşör düğmesine basmadan saniyeler öncesinde görüntüleri otomatik olarak belleğe almaya başlıyor ve devamında belirlediği dört fotoğraf arasından seçim yapmanıza imkan tanıyor; size de gülümseme pozunu seçmek kalıyor.

    Düşük ışık koşullarında da hayli iyi görüntüler çeken Xperia XZ1 ve Xperia XZ Premium Motion Eye kameraya sahip; bu sayede dünyada bir akıllı telefonda ilk Süper yavaş çekim özelliğini sunan Xperia XZ Premium, şimdi Xperia XZ1 ile beraber HDR ekran ayrıcalığını da sunuyor.

    Ayrıca Xperia XZ1 ve Xperia XZ Premium’daki Gülümseme Deklanşörü sayesinde selfie çekerken gülümsemek yeterli.

    Etiketler: sony , telefon , xperia xz premium
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