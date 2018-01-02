Sony Xperia XA2 Ultra ilk kez görüntülendi!

Sony Xperia XA1 Ultra, beraberinde getirdiği birçok problemden dolayı epey eleştirilmişti. Şimdi ise serinin yeni telefonu Sony Xperia XA2 Ultra tanıtımından önce sızdırıldı!





Yukarıda yer alan görsel, iddia edildiği üzere yeni XA2 Ultra modeline ait. Görselde cihazın ön ve arka tarafı görünmekle beraber, anlaşıldığı üzere önceki serisin tasarım anlayışı devam ettirilmiş. Farklı olarak ise XA2 Ultra’da çift ön kamera ve parmak izi tarayıcısı bulunmakta. Cihazın sızdırılan teknik özelliklerini hızlıca sıralayacak olursak:

– FullHD (1080p) çözünürlüğünde 6 inç ekran

– Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti

– 4 GB RAM ve 64 GB ROM (MicroSD kart desteği var)

– 21 megapiksel arka kamera (çift ön kamera sensörünün özellikleri bilinmemekte)

– Parmak izi tarayıcısı

– Android 8.0 Oreo işletim sistemi