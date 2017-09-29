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    Hürriyet >Teknoloji>Sony Xperia telefonların tasarımı sonunda değişiyor!

    Sony Xperia telefonların tasarımı sonunda değişiyor!

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 08:10 | Son Güncelleme:

    Xperia akıllı telefon ailesinde çok uzun zamandan beri aynı tasarım dilini kullanan Sony, sonunda telefonların tasarımını değiştirmeyi düşünmeye başladı!

    Her yeni Xperia modeli incelememizde dile getirdiğimiz, yıllardır ufak tefek revizeler dışında değişmeyen OmniBalance tasarımı, Indian Express'e konuşan Sony Hindistan Genel Müdürü Kenichiro Hibi'ye göre, değişecek. Hibi, yeni modellerde baştan aşağı değişmiş bir tasarım çizgisi bekleyebileceğimizi müjdeliyor.

    Kenichiro Hibi, her ne kadar yeni Xperia'larda nasıl bir tasarım olacağına ilişkin pek bir bilgi vermese de, son dönemde üreticilerin çerçevesiz tasarımlar ve 18:9 en-boy oranlarına çektiği ekranlarla tüketicilerin ilgisini yakaladığını söylüyor. Buna ilaveden Sony de, bir sonraki amiral gemisinde gerekli hamleleri atacakmış.

    Sony Xperia telefonların tasarımı sonunda değişiyor

    Açıkçası Sony'nin bu tasarım hamlesini çok daha önce yapması gerekiyordu. Neyse ki, ısrarından vazgeçtiğini görmek güzel. Bir sonraki Sony Xperia amiralini heyecanla beklemeye başlayabiliriz. Bu da Şubat 2018'de düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nden önce olmayacak.

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    Etiketler: sony , telefon , sony xperia
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