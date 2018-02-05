Sony telefon sahiplerine önemli uyarı

Android'li telefonlarındaki temiz arayüzüyle tanıdığımız Sony, Android Açık Kaynak Kod Projesi'ne yaptığı katkılarla da biliniyor. Yeni telefonlarını Android'in en son sürümüyle sunacağını açıklayan firma, Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact ile bu sözünü tutmuştu.

Şimdi ise yeni bir rapor, Sony'nin yeni amiral gemisi cihazlarını iki seneye kadar güncellemeyi sürdüreceğini söylüyor. Google da bir süre böyle bir ilkeyi yürürlükte tutmuş, Pixel 2 ve Pixel 2 XL'yi piyasaya sürerken süreyi minimum 3 yıla çıkarmıştı.

Sony'nin bu yeni kararında etkili olan faktörlerden biri, Google'ın Project Treble'ı olabilir. Android 8.0 Oreo ile birlikte gelen bu işlev, üreticilerin Android güncellemesi çıkarmasını ve yayınlamasını kolaylaştırmıştı. Xperia blog'a göre Sony'nin yeni Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact'ı, Android P ve Android Q güncellemelerini alabilir. Sony bunların yanında güvenlik güncellemeleri de yayınlayacağını söylüyor.



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