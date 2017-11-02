Sony sadece telefon satışlarında zarar ediyor!

Kaz Hirai'nin daha zayıf, daha tutumlu Sony'si, sadece durumunu düzeltmekle kalmayıp, yıllardır elde ettiği en yüksek kâra ulaşma yolunda gibi gözüküyor. Firmanın finansal durumunun son güncellemesi, 18.25 milyar dolar gelir ve 1.15 milyar dolar net çeyreklik kâr elde ettiğini gösteriyor. Her zaman olduğu gibi Sony'nin en fazla öne çıkan iki iş alanı PlayStation ve akıllı telefon görüntü algılayıcıları.

Hirai'nin Sony'nin geleceği için hedefleri firmayı oyun, görüntüleme ve mobil alanında bir güç merkezine çevirmeyi içermekteydi. Ne yazık ki bu listenin üçüncü hedefi mobilin, tam anlamıyla başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Mobil alanı, Sony'nin bu çeyrekte zarar bildiren tek alanıydı 22.1 milyon dolarlık zarar bildirilmiş durumda. Tabi ki yöneticiler, LG'nin mobil alanının aynı dönem içerisinde 331 milyon dolar kaybetmiş olması ile avunabilirler. Bu kaybın sebebi ise genelde olduğu gibi cihaz satışlarının azalması ve ham maddelerin fiyatlarının artmasıydı.

PlayStation ise hem oyun hem de konsol satışları sayesinde öne çıkmaya devam ediyor ve bölüme 484.3 milyon dolar gelir ile yardımcı olmakta. 4.2 milyon PS4 daha satıldı ve bu da insanların evlerinde Sony'nin oyun satabileceği dijital mağazaları arttırmış oldu. Televizyonlar ise Sony'nin daha pahalı, daha özel modellere odaklanması ile küçük bir artış yakalamış durumda.

Diğer büyük Sony iş alanı ise yarı iletken bölümü olmakta ve bu bölüm, pek çok üst seviye akıllı telefon için görüntü algılayıcılarını üretiyor. Firma, mobil görüntü algılayıcılarını desteklemek için kendi görüntüleme iş alanını ihmal etmişti ve görünene göre bu, oldukça yerinde bir karardı. Bu kol tek başına 436.6 milyon dolar işletme geliri sağlamış durumda ve bunun yanı sıra, pek çok üst seviye telefonun kalbinde yer almanın getirdiği prestij de bulunuyor.