Sony, kulaklık girişini ortadan kaldırıyor!

Sony de diğer akıllı telefon üretici firmalar gibi kulaklık jakı konusunda değişikliğe gidiyor ve kulaklık jakını ortadan kaldırıyor. Geçen hafta Amerika'da bir telefonu için FFC sertifikası alan Sony, kulaklık jakını yeni modelinden itibaren kaldırmış olduğu görünüyor. USB Type-C portunun yer alacağı cihaz da o port, veri aktarımı, şarj aktarımı ve ses çıkışı için kullanılacak.

Cihazın özelliklerine bakıldığında ise 152.79mm uzunluğa ve 72.42mm genişliğinde olduğu görülüyor. Boyutlarına göre 5.5 inç'lik Xperia XZ Premium'dan küçük olan cihazın ekranı ise 5.7 inç büyüklüğünde olmasıyla ekran anlamında XZ Premium'dan büyük olacak. Ayrıca Sony'den gelen açıklamaya göre şirket dizayn noktasında da köklü bir değişikliğe gidecek.