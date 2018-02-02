Sony CEO'su görevi bırakıyor

Japon teknoloji devi Sony'nin 2009'dan bu yana görevini sürdüren CEO'su Kazuo Hirai, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek üzere koltuğunu devrediyor.

Yıllık kârını rekor seviyede açıklaması beklenen 72 yaşındaki şirketin yeni CEO'su şu anda CFO olarak görev yapan Kenichiro Yoshida olacak. Hirai'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı devam ederken, Yoshida yeni görevine 1 Nisan'da başlayacak.

Business HT'nin haberine göre yıllarca elektronik tüketiminin lider ismi olan, Walkman'in yaratıcısı Sony, inovasyonda Apple'ın gerisine düşmüş olsa da Hirai ve Yoshida birlikteliği şirkete kaybettiği kanı veren damar oldu. Yoshida'ya yakın isimler iş adamının yeni pozisyonu hakeden isim olduğu konusunda hem fikir. Zira, Vaio marka bilgisayarların satışlarının artırılması ve TV departmanında değişiklik yapılması konusunda Hirai'yi ikna eden Yoshida'ydı.

Rekor seviyede yıllık kâr beklediğini ilk kez üç ay önce açıklayan Sony'nin hisseleri ocakta son 10 yılın en yüksek seviyesini gördü. CEO değişikliği haberleriyle Sony'nin hisse değeri günlük yüzde 2 oranında yükseldi.

Aralıkla biten üç aylık dönemde çeyrek kârını dörde katlayan teknoloji devi, üçüncü çeyrek rekorunu kırmış oldu. Bunda en büyük etki, akıllı telefon üreticilerinin arka ve ön kameralar için çift lense ihtiyaç duyması ve görüntü sensörü talebinin patlaması.



