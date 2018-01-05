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Sonunda terleyebilen robot yaptılar!

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

İnsansı robot çalışmalarına hız veren Japonya'daki araştırmacılar, terleyebilen insansı robotu geliştirerek bir ilke imza attı.

Normal bir insan yapısında bulunan kas-iskelet yapısına benzer bir robot geliştiren Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, diğer insansı robotların özelliklerinin aksine işi farklı bir boyuta taşıdı.

Sonunda terleyebilen robot yaptılar

Çalışmalar sonucu insansı robotun terleyebilmesini sağlayan araştırmacıların geliştirdiği robot, normal bir insandaki terleme işlemenin aynısı olmasa da çok ve yorucu hareketler yaptığında ısınan motorların soğuması için dışarı su atabiliyor. Eğer motor çok ısınmış ise dışarı atılacak olan su buhar olarak da çıkabiliyor. 

Sonunda terleyebilen robot yaptılar

Robottaki bu terleyebilen sistem sonucu motorların daha az ısınması, robotun daha verimli ve çok daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor. 

Etiketler: İnsansı robot , Japonya
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