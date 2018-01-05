Sonunda terleyebilen robot yaptılar!

Normal bir insan yapısında bulunan kas-iskelet yapısına benzer bir robot geliştiren Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, diğer insansı robotların özelliklerinin aksine işi farklı bir boyuta taşıdı.

Çalışmalar sonucu insansı robotun terleyebilmesini sağlayan araştırmacıların geliştirdiği robot, normal bir insandaki terleme işlemenin aynısı olmasa da çok ve yorucu hareketler yaptığında ısınan motorların soğuması için dışarı su atabiliyor. Eğer motor çok ısınmış ise dışarı atılacak olan su buhar olarak da çıkabiliyor.

Robottaki bu terleyebilen sistem sonucu motorların daha az ısınması, robotun daha verimli ve çok daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor.