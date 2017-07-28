MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Sonunda resmen açıklandı: Gülnara gözaltında

    Sonunda resmen açıklandı: Gülnara gözaltında

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 23:44Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 23:44

    ÖZBEKİSTAN’ın geçen yıl eylül ayında ölen eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un aylardır ortalıkta görünmeyen büyük kızı Gülnara Kerimova’nın (45) yolsuzluk ve para aklama suçları nedeniyle ‘demir parmaklıkların ardında’ olduğunu açıklandı.

    Özbekistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Gülnara’nın sahtekârlık, para aklama ve yabancı ülke parası saklamakla suçlandığı, kendisinin 12 ülkede 1.3 milyar dolarlık varlığı olan örgütlü suç çetesinin üyesi olduğu öne sürüldü. Kerimova’nın 2015 yılında 5 yıllık ev hapsi cezasına çarptırıldığı belirtildi. Daha önce Gülnara’nın zehirlenmiş olabileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Bir zamanlar sosyetenin gözdesi olan Gülnara, daha sonra gözden düşüp anne ve kız kardeşi Lola ile arası açılmış, ev hapsinde olduğu söylenmişti.

    Etiketler: İslam Kerimov , Gülnara Kerimova , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri