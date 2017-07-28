Sonunda resmen açıklandı: Gülnara gözaltında

Özbekistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Gülnara’nın sahtekârlık, para aklama ve yabancı ülke parası saklamakla suçlandığı, kendisinin 12 ülkede 1.3 milyar dolarlık varlığı olan örgütlü suç çetesinin üyesi olduğu öne sürüldü. Kerimova’nın 2015 yılında 5 yıllık ev hapsi cezasına çarptırıldığı belirtildi. Daha önce Gülnara’nın zehirlenmiş olabileceğine dair söylentiler çıkmıştı. Bir zamanlar sosyetenin gözdesi olan Gülnara, daha sonra gözden düşüp anne ve kız kardeşi Lola ile arası açılmış, ev hapsinde olduğu söylenmişti.