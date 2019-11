Sonunda Pes Etti!

Yıllardır maaşını aldığı ilk hafta sonu bile evden çıkamayan, ay sonunu zar zor getiren Cenk, artık ne yapacağını şaşırmıştı. Durumun canına tak etmesiyle en yakın arkadaşı Ahmet’le konuşmaya karar verdi.



Ahmet ve pek sevgili eşi Hande, mortgage'larini sektirmeden ödedikleri gibi her bayram tatilinde yurtdışına çıkabilen ve ayni zamanda her doğum gününde en güzel hediyeleri alan, Cenk’in en eski arkadaşlarıydı.



Ahmet, Cenk’i dinledi, dinledi, dinledi… Ve muhteşem bir çözüm buldu! Eline kâğıdı kalemi kaptığı gibi Cenk’in gelecek planlarını müthiş ölçüde değiştirecek hesaplara başladı. Altı saatlik hummalı çalışmanın ardından Ahmet, dünya üzerindeki en yaratıcı çözümü bulmuştu. Cenk, önümüzdeki altı ay boyunca “OT GİBİ" yaşayacaktı! Suyunu verdikten sonra ne olacaktı ki zaten… Çözümün ne olduğundan çok bir çözüm bulunmuş olmasına sevinen Cenk, Ahmet’e sarıldı ve sevinçten gözleri doldu. Hande’nin kahkahası, bu duygu dolu anları bıçak gibi kesti. Hande, elindeki tableti pat diye masaya koydu! Ahmet’in finans harikası hesap kâğıdını elinin tersiyle bir kenara itti ve açtı ağzını:



- Boş hesapları bırakın, buraya bakın!



Hande tableti açtı ve devam etti:



- Paramı yönetmek için zaten bir uygulama kullanıyordum ama HSBC Para Yönetimi Araçları gibisini görmedim. Alışverişimi yaptım, kuaförümü eksik etmedim, gezdim tozdum ama hep hesabımı bildim. O yüzden Cenk, ot gibi yaşamayı unut, HSBC Para Yönetimi Araçları’nı bir an önce kullanmaya başla!



Hande’nin duruma el koymasından sonra, Cenk için para durumu, eskisi gibi olmayacaktı.



HSBC’nin yeni ürünü HSBC Advance’in Para Yönetimi Araçları’nı bu sayede keşfeden ve hemen HSBC’li olan Cenk, harcama alışkanlıklarını takip ederek bütçesini daha iyi yönetmeye başladı. HSBC Advance Para Yönetimi Araçları’yla harcama analizinden bütçe yönetimine, finansal takvimden nakit akışına kadar her şeyi planlamaya başlayan Cenk, aynı zamanda HSBC'nin yeni müşterileri arasında yer alarak Advance’in hediyesi Samsung Galaxy tabletin de sahibi oldu. Böylece hem para yönetimiyle ilgili sıkıntıları sona erdi hem de her şeyi internet ve mobil tabletten takip ederek finansal gelişimini sürekli takip etmeye başladı.



HSBC Advance’le daha ileriye, hep birlikte.



HSBC PARA YÖNETİMİ ARAÇLARI İÇİN TIKLA

İlandır.