Sonunda bu da oldu!

Cep telefonu firmaları teknoloji konusunda birbirleriyle savaşırken, Amerikalı Mind & Logic firması tarafından üretilen WeeroLOGIC 5500™ adlı ev telefonu inanılmaz teknolojisiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Sağlıklı bir iletişim için “Organik İletişim Platformu” sloganıyla satışa sunulacak olan WeeroLOGIC 5500™, cep telefonlarının yaydığı yüksek seviyedeki radyasyonu etkisiz hale getiriyor; dilediğinizde tansiyonunuzu ve kalp ritminizi ölçebiliyor.

İlk dokunmatik ekranlı ev telefonu olan WeeroLOGIC 5500™’ün yapabildikleri yalnızca bunlarla sınırlı değil. 12 MP’lik kamerasıyla HD kalitesinde video çeken, sesli ve holografik aramalara olanak tanıyan, yangın ve hırsız alarmı olarak çalışarak evinizin güvenliğini sağlayan ve SteamExtreme™ özelliği sayesinde ütü yapabilen WeeroLOGIC 5500™, cep telefonlarının yapabildiği her şeyi ve daha fazlasını, ev telefonları kadar sağlıklı sunuyor!

Bütün bu özellikleriyle WeeroLOGIC 5500™ sadece bir ev telefonu değil, adeta bir iletişim üssü.

Mayıs ayında, tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de satışa sunulması beklenen WeeroLOGIC 5500™’ün ön satışları, www .weerologic.com adresinde başlamış durumda.

İşte WeeroLOGIC 5500™’ün şaşırtıcı özelliklerinden bazıları:

· 12 MP kamera

· MP3 player ve radyo

· 4G

· Yalnızca 71 gr ağırlık

· 16 Gb Dahili hafıza

· 16 milyon renk multitouch dokunmatik ekran

· Sesle komut

· 6 dakika şarjla 1100 dakika konuşma, 7500 dakika bekleme

· SMS/EMS/MMS

· HD video kaydı

· Tansiyon ölçer

· Duman ve gaz dedektörü

· Mouse & Programlanabilir uzaktan kumanda özelliği

· Dahili ansiklopedik veri bankası

· Konferans & Holografik konuşma

· Hırsız dedektörü

· Buharlı mini ütü

· Sosyal Asistan