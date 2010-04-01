Sonunda bu da oldu!

Cep telefonu firmaları teknoloji konusunda birbirleriyle savaşırken, Amerikalı Mind & Logic firması tarafından üretilen WeeroLOGIC 5500™ adlı ev telefonu inanılmaz teknolojisiyle görenleri hayrete düşürüyor.
Sağlıklı bir iletişim için “Organik İletişim Platformu” sloganıyla satışa sunulacak olan WeeroLOGIC 5500™, cep telefonlarının yaydığı yüksek seviyedeki radyasyonu etkisiz hale getiriyor; dilediğinizde tansiyonunuzu ve kalp ritminizi ölçebiliyor.
İlk dokunmatik ekranlı ev telefonu olan WeeroLOGIC 5500™’ün yapabildikleri yalnızca bunlarla sınırlı değil. 12 MP’lik kamerasıyla HD kalitesinde video çeken, sesli ve holografik aramalara olanak tanıyan, yangın ve hırsız alarmı olarak çalışarak evinizin güvenliğini sağlayan ve SteamExtreme™ özelliği sayesinde ütü yapabilen WeeroLOGIC 5500™, cep telefonlarının yapabildiği her şeyi ve daha fazlasını, ev telefonları kadar sağlıklı sunuyor!
Bütün bu özellikleriyle WeeroLOGIC 5500™ sadece bir ev telefonu değil, adeta bir iletişim üssü.
Mayıs ayında, tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de satışa sunulması beklenen WeeroLOGIC 5500™’ün ön satışları, www .weerologic.com adresinde başlamış durumda.
İşte WeeroLOGIC 5500™’ün şaşırtıcı özelliklerinden bazıları:
· 12 MP kamera
· MP3 player ve radyo
· 4G
· Yalnızca 71 gr ağırlık
· 16 Gb Dahili hafıza
· 16 milyon renk multitouch dokunmatik ekran
· Sesle komut
· 6 dakika şarjla 1100 dakika konuşma, 7500 dakika bekleme
· SMS/EMS/MMS
· HD video kaydı
· Tansiyon ölçer
· Duman ve gaz dedektörü
· Mouse & Programlanabilir uzaktan kumanda özelliği
· Dahili ansiklopedik veri bankası
· Konferans & Holografik konuşma
· Hırsız dedektörü
· Buharlı mini ütü
· Sosyal Asistan
· Şarj edilebilir lithium-polimer pil