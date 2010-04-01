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Sonunda bu da oldu!

01.04.2010 - 09:29 | Son Güncelleme:

WeeroLOGIC 5500™; ev telefonu kadar sağlıklı, cep telefonu kadar yetenekli

Cep telefonu firmaları teknoloji konusunda birbirleriyle savaşırken, Amerikalı Mind & Logic firması tarafından üretilen WeeroLOGIC 5500™ adlı ev telefonu inanılmaz teknolojisiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Sağlıklı bir iletişim için “Organik İletişim Platformu” sloganıyla satışa sunulacak olan WeeroLOGIC 5500™, cep telefonlarının yaydığı yüksek seviyedeki radyasyonu etkisiz hale getiriyor; dilediğinizde tansiyonunuzu ve kalp ritminizi ölçebiliyor.

İlk dokunmatik ekranlı ev telefonu olan WeeroLOGIC 5500™’ün yapabildikleri yalnızca bunlarla sınırlı değil. 12 MP’lik kamerasıyla HD kalitesinde video çeken, sesli ve holografik aramalara olanak tanıyan, yangın ve hırsız alarmı olarak çalışarak evinizin güvenliğini sağlayan ve SteamExtreme™ özelliği sayesinde ütü yapabilen WeeroLOGIC 5500™, cep telefonlarının yapabildiği her şeyi ve daha fazlasını, ev telefonları kadar sağlıklı sunuyor!

Bütün bu özellikleriyle WeeroLOGIC 5500™ sadece bir ev telefonu değil, adeta bir iletişim üssü.

Mayıs ayında, tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de satışa sunulması beklenen WeeroLOGIC 5500™’ün ön satışları, www .weerologic.com  adresinde başlamış durumda.

İşte WeeroLOGIC 5500™’ün şaşırtıcı özelliklerinden bazıları:

·       12 MP kamera 

·       MP3 player ve radyo 

·       4G 

·       Yalnızca 71 gr ağırlık 

·       16 Gb Dahili hafıza 

·       16 milyon renk multitouch dokunmatik ekran 

·       Sesle komut 

·       6 dakika şarjla 1100 dakika konuşma, 7500 dakika bekleme 

·       SMS/EMS/MMS

·       HD video kaydı 

·       Tansiyon ölçer 

·       Duman ve gaz dedektörü 

·       Mouse & Programlanabilir uzaktan kumanda özelliği 

·       Dahili ansiklopedik veri bankası 

·       Konferans & Holografik konuşma 

·       Hırsız dedektörü 

·       Buharlı mini ütü 

·       Sosyal Asistan 

·       Şarj edilebilir lithium-polimer pil

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