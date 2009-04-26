Sonuç normal skor anormal

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Fakat iyi oynayarak kaybetmek Trabzonspor’a yakışanı olacaktı.

Yakışmadı. Büyük bir takım olan Trabzonspor, bu maça sıfır motivasyonla çıktı.

Ben açıkçası gollü veya golsüz berabere biter diye umuyordum.

Üç gole çok şaşırdım. Çok üzüldüm. Kime ne diyeyim.

Yine, gol getirecek bir pozisyon dahi olmadı 90 dakika süresince.

Hangi taktikle oynadığını da çözemedim.

Ama büyük bir motivasyonsuzluk olduğu futbolcuların her halinden belliydi.

Trabzon ve Trabzonspor taraftarı için büyük bir kayıp, ama benim için değil.

Ben öyle düşünmüyorum. Ben bu sene şampiyonluk beklemediğimi defalarca söyledim.

Yanımdaki Beşiktaşlı arkadaşlarım maçtan önce bana kızdılar. Çünkü Sivasspor’un bu maçtan en az bir puan ile çıkmasını bekliyorum dedim. Çünkü geçen yıla baktığımızda Sivasspor’un bu çıkışı çok normal. Sezgilerime dayanarak bir şey daha vurgulamak istiyorum. Sizler seneye bir Bursaspor seyredeceksiniz ki hazır olun. Tabii ki kadroların korunup doğru bir transfer politikası izlenirse.

Sivasspor, çok üstün oynadığı bu maçtan, hak ettiği 3 puanı, 3 golle alarak yine büyük bir başarıya imza attı. Haftaya bir üç puan daha alırsa zirvede yalnız kalır.

Tebrikler Sivasspor. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. Sizleri şampiyon görmek beni çok mutlu edecektir. Geçen yıldan beri, şampiyonluğun en büyük adayı olduğunuzu kanıtladınız zaten.

Sizleri alkışlıyorum. İnşallah şampiyonluğunuzu da alkışlarım.

Doğal olarak Trabzonspor cephesinde sinirler çok gergin. Belki de bazı kişilere bu kötü gidişin bir faturası kesilecek. Ama çok metanetli olmalıyız. Yeni bir takım kurulduğunu bütün dünya biliyor. Bu takımın kendi içinde olgunlaşması için zamana ihtiyaç var.

Lütfen bu zamanı takıma tanımalıyız. Daha çok maçlar kaybedecek bu takım. Yılmak ve küsmek, birilerini suçlamak çok gereksiz. Trabzonspor Kulübü ve taraftarı büyük bir camia.

Bu camianın geçmişte, çok güzel ve çok kötü günler geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Ama yıkılmadık, ayaktayız. Ayakta kalmaya devam edeceğiz.