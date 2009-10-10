Sonsuz umut

Milli takımlar sorumlusu Sayın Fatih TERİM’in basın toplantısında söylediklerini okuyorum.

“2 maç var ve buna odaklandım. Herşey olumsuz gelişirse Ermenistan maçı sonrası yönetim kuruluyla görüşüp kararımı vereceğim” diyor.

Niye her şey olumsuz gelişsin ki. Odaklandığımıza göre 2 maçı da kazanırız.

“Yaklaşık 4 yıl 4 aydır görevde bulunuyoruz, 25’i özel, 30’u resmi 55 maç yaptık. 26 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 yenilgi aldık. Bu dönem, tüm zamanlar içinde bir teknik adamın bir defada milli takımda en uzun görev aldığı dönemdir. En fazla maç kazanıp, en az yenildiği dönemdir” diyor. Gökmen Avcı yazıyor

İspanya grupta 8’de 8 yapmış. O da bir şey mi. Şu 2 maçı da kazanıp başarımızı daha da geliştiririz.

“Son Avrupa Şampiyonası finallerinin ardından, Dünya Kupası elemelerinde, bizim, sizin herkesin beklentilerinin çok uzağındayız. Yarın (Bugün) akşamki Belçika-Türkiye, Estonya-Bosna Hersek maçının sonucunda da tüm ümitlerimiz bitebilir. Ancak bu böyle olsa dahi Türk Milli Takımı’nın yakaladığı başarıyı gözardı etmek anlamına gelmemeli.” diyor.

Tamam, zaten başarılı olduğumuzu biliyoruz. Finallere gitmesek ne olur sanki. Sıkıntı yok hocam.

“Yönetimin devam etmem için ısrarı, benim de ülkeme kupa sözüm var. Dışardan gelen teklifler var.” diyor.

Çok isteyenin olsa da, bizi bırakamazsın. Bize kupa sözün var. Olmaz. Olamaz.

Saat 17.30 (TSİ)

Şirketteki arkadaşlarla akşamki maçlar hakkında konuşuyoruz. Bir grup arkadaş, Fatih TERİM gibi düşünüyor. Bosna Hersek ya kaybeder, ya da en kötü berabere kalırlar. Biz ise kesin kazanırız. Bir de hain olanlar var, işin çoktan bittiğini düşünenler.

Saat 19.00 (TSİ)

Bosna Hersek maçı başlıyor. 0-0. Hakem maçı hemen bitirse rahatlayacağız. Ama bitirmiyor.

Saat 19.30 (TSİ)

Edin Dzeko golünü atıyor. Umutsuzluğa kapılmayın. Estonya kalan dakikalarda en az 1 gol atıp, yolumuzu açar.

Saat 20.21 (TSİ)

Olamaz. Ibisevic farkı 2’ye çıkarıyor. Moralleri bozmayalım arkadaşlar. Estonya’nın daha çok zamanı var. Dualarımız onlarla.

Saat 20.50 (TSİ)

Maç bitti. Estonya 0 – Bosna Hersek 2. Yazıklar olsun. Kırk yılda bir, bir şey rica ettik, onu da beceremediniz. 70 milyon olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Kazandığınız paraları, rahat rahat yiyebilecek misiniz bakalım.

Bu arada umutsuzluğu bir kenara itin. Daha maç tescil edilmedi ki. FIFA Bosna Hersek’i hükmen mağlup sayabilir. Biz kendi maçımıza odaklanalım.

Saat 21.46 (TSİ)

Fatih TERİM tribünde olsa da, Onun ve 70 milyonun kalpleri sizinle. 2 kişilik oynayın. İyi oynarsak, farklı galibiyet alırsak belki 6 puan birden verirler. Bizde Güney Afrika’ya gitme umudumuzu son maça taşırız.

Saat 21.54 (TSİ)

Bunların hepsi bize düşman. Mpenza 20 metre ofsaytta, hakem devam diyor. Sonra golü yiyoruz. Defans elemanlarımız ne yapsın. Bosna Hersek’liler teşvik primi göndermişler. BONUS, 8 numara Marouane FELLAINI’ye sponsor olmuş, peruğu taktırmış. Çete olmuş bunlar, çete.

Saat 22.13 (TSİ)

Adamlar şık paslarla defansın arasına toplar atıyorlar. 10 metre geriden gelen adam, Önder TURACI’dantopu kapıp gol atmaya çalışıyor. Gözlerimi kapatıyorum. Allah’tan Volkan topu çıkartıyor.

Gözümüz kapalı maçı seyretmektense, yatağa gidip uyumak daha iyi. Nasılsa galip gelip, Umudumuzu sonsuza kadar devam ettiririz.

Unutmamak lazım.

Biz başarılıyız. Bunu 40 kere söylersek olur.