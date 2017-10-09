Songül'ün acı sonu

Kaza, dün gece Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. 39 yaşındaki Taşkın T. yönetimindeki 34 MEY 33 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Songül Çoban’a çarptı. Otomobil, yol kenarında park halinde olan 35 S 71160 plakalı servise çarparak durabildi.

Çoban, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çoban’ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Taşkın T., polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.