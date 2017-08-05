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Songül Öden'den Endemol Shine Türkiye’ye icra takibi

Ceylan SEVER / İSTANBUL
05 Ağustos 2017 - 11:17Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 12:24

Oyuncu Songül Öden geçen ay iflasını isteyen Hollanda merkezli ünlü yapım şirketi Endemol Shine Türkiye’ye rol aldığı ‘Serçe Sarayı’ adlı dizinin yurt dışı gösterimi parasını vermediği gerekçesiyle İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlattı.

Songül Öden, ‘Serçe Sarayı’ adlı 15 bölüm yayınlanan dizinin sadece 13 bölümünde rol aldı. 2015’de yayınlanan dizinin yapımcılığını Hollanda merkezli Endemol Shine Türkiye üstlendi. Bölüm ücretlerini tamamını tahsil eden Öden’in bağlı olduğu İd İletişim Danışmanlık Ltd. Şti’ye elektronik posta gönderen Endemol medya, diziyi yurt dışına sattığını ve bu sebeple oradaki yayınlar için Öden’e 5 bin 102 lira 12 kuruş ödeme yapacağını bildirdi. Ödeme için serbest meslek makbuzu kesilerek kendilerine gönderilmesi istedi. İddiaya göre Endemol, Songül Öden’in ajansına defalarca ödeme yapacağını söyledi. Ancak verdiği tarihlerin hiçbirinde söz konusu ödemeyi yapmadı.

Songül Ödenden Endemol Shine Türkiye’ye icra takibi

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Etiketler: serçe sarayı , Endemol Shine Türkiye , songül öden
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