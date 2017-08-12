MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Sondaj makinesi hızlı tren yoluna devrildi, tren yolu kapandı

    Sondaj makinesi hızlı tren yoluna devrildi, tren yolu kapandı

    İHA
    12 Ağustos 2017 - 07:41Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 08:54

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tren yolu inşaatında çalışan sondaj makinesi tren yoluna devrildi. Kazada enerji nakil hatlarının kesmesi nedeniyle Ankara-İzmit arası tüm tren seferleri durduruldu.

    Olay sabah 07.30 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi mevkiinde devam eden tren yolu inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banliyö seferlerini yapacak tren raylarının döşenmesi öncesinde sondaj işlemi yapan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Gece saatlerinde biten mesai sonrasında sondaj makinesini tren rayları arasına park eden işçiler, sabah kalktıklarında makinenin devrildiğini gördü. Devrilen sondaj makinesinin tren yolu enerji nakil hatlarını kestiğini fark eden işçiler, durumu yetkililere haber verdi.

    Enerji nakil hatları kesilince tüm tren seferleri durdu

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kopan enerji nakil hatlarında akım olma ihtimaline yönelik güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra olay yerindeki görevliler, durumu TCDD yetkililerine haber verdi. Devrilen iş makinesinin iki yönlü tren raylarını kapatması ve enerji nakil hatlarını da kesmesi nedeniyle Ankara-İzmit arası tüm yüksek hızlı ve banliyö tren seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.
    Tren yolunda çalışan işçiler ve güvenlik görevlileri kaza alanında beklemeyi sürdürürken devrilen iş makinesinin kaldırılması için çalışmanın başlaması bekleniyor.

    Etiketler: Kocaeli , sondaj makinesi , hızlı tren , Hızlı Tren
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri