Sonbaharda içimizi açacak 66 güzel şey

Sonbahar hüznüne karşı ‘Çirkin’

TİYATRO / BAHAR ÇUHADAR

◊ Kürk Mantolu Madonna: Evet, o! Yanlış okumuyorsunuz. Sabahattin Ali’nin memleketçe bağrımıza bastığımız ‘kıymetli’si 12 Ekim’de Zorlu PSM’de. Sahnede Tuba Ünsal ve Menderes Samancılar var.

◊ Çirkin: ‘Like’ çağıyla kara komedi diliyle dalgasını geçen, eğlenceli bir oyun. Sonbaharın hüzünlü havasından sıyrılmak istediğiniz an koşarak gidin, iyi gelecek... 5 Ekim’de DasDas Sahne’de.

◊ İstanbul Tiyatro Festivali: 21’inci kez 13-26 Kasım’da düzenlenecek İKSV imzalı festivalin programı önümüzdeki hafta açıklanacak.

Masa size gül yollarsa...

TEKNOLOJİ / RAHŞAN GÜLŞAN

◊ iPhone 8: Tabii ki iPhone yine büyük kalabalıkların konusu olacak. Ve soru şöyle gelişecek: “iPhone 8 mi almalı, yoksa iPhone X (10) mi?” Ama yüksek fiyatlar, Apple hayranlarının tadını kaçıracak.

◊ Artırılmış gerçeklik: Eylülün son günlerinde piyasaya çıkan Note 8 ve iPhone X, özel kameraları sayesinde artırılmış gerçeklik yani ‘augmented reality’ kavramını yoğunca hayatımıza sokacak. Bu teknolojiyi kullanan yazılımlarla evimizi sanal olarak dekore edebilecek, masamıza bir uzay savaşı cehennemi kurabileceğiz.

◊ Yapay zekâ: Giderek daha çok konuşacağız. Mesela

bu ay piyasaya çıkacak yapay zekâya sahip bir masa ne zaman acıkabileceğinizi hesap edip yemek siparişi verecek. Hazır yemek söylemişken, sevgilinize de gül göndersin ister misiniz?

Salonlar ‘Şen’leniyor

SİNEMA / UĞUR VARDAN

◊ Doğu Ekspresi’nde Cinayet: Agatha Christie’nin Pera Palas’ta kaleme aldığı ünlü romanının yeni uyarlamasını Kenneth Branagh yönetmiş; oyuncular Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe. 10 Kasım’da.

◊ Blade Runner 2049: Eski hatıralarla yeniden buluşmak için bir fırsat daha: Ridley Scott’ın ünlü klasiği, kimi rötuşlarla huzurumuza çıkıyor. 6 Ekim’de.

◊ Cingöz Recai: Peyami Safa’nın ‘Server Bedi’ takma adıyla yazdığı romanlarda yarattığı polisiye karakter, sinemamızın verimli yönetmenlerinden Onur Ünlü tarafından yeniden perdeye taşınıyor. 13 Ekim’de.

◊ Thor: Ragnarok: Odin’in oğullarından Thor, gezegeni Asgard’ı korumak için mücadelesine devam ediyor. Yönetmen Yeni Zelandalı Taika Waititi. 27 Ekim’de.

◊ Yol Ayrımı: Geçirdiği bir kaza sonucu hayata bakışı değişen bir işadamının hikâyesini anlatan ‘Yol Ayrımı’nın kadrosunda Şener Şen, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Mert Fırat ve Tilbe Saran var. 10 Kasım’da.

Çok ‘bienal’ bir dostunuz olsun!

SERGİ / ERKAN AKTUĞ

◊ İstanbul Bienali: Sanat eleştirmenleri tarafından ‘en izleyici dostu bienal’ ilan edildi. Hoşunuza giden birçok işle karşılaşacağınıza eminiz. 12 Kasım’a kadar ücretsiz gezilebiliyor: 15b.iksv.org/tr

◊ Ai Weiwei: ‘Sanat dünyasının en güçlü 100 ismi’ listesinde 10’uncu sırada yer alan Çinli sanatçının Sabancı Müzesi’ndeki sergisini görüp de hayran kalmayan yok. Özellikle de porselen işlerini... Şubata kadar sürecek.

◊ Müzedeki Mimarlar: İstanbul Modern, Paris’teki ünlü Centre Pompidou’dan çocuklara yönelik ‘Müzedeki Mimarlar’ başlıklı çok özel bir atölye getiriyor. 12 Ekim’de başlayacak atölye, 14 Ocak’a kadar sürecek.

Abdel Abdessemed’in ‘Feryat’ isimli eseri.

Fantastik, felsefe, aşk ve polisiye

KİTAP / İPEK ÖZBEY

◊ Ahmet Ümit: Suriyeli göçmenleri ele aldığı yeni bir roman yazıyor. Bir seri katil öyküsü... Ekimde raflarda.

◊ Murat Menteş: Yeni bir fantastik macerayla geliyor. April Yayınları’ndan çıkacak romanda hafızasını kaybetmiş bir adamın polisiye hikâyesini okuyacağız.

◊ Nermin Bezmen: Yine tarihi bir aşk öyküsü... Doğan Kitap’tan çıkacak ‘Bir Harp Gelini’ gün sayıyor.

◊ Dan Brown: Hayranları için de iyi bir haberimiz var. 3 Ekim’de 12 ülkeyle aynı anda Türkiye’de de okurlarıyla buluşacak olan eserde, “Nereden geldik, nereye gidiyoruz?” sorularına yanıt aranıyor.

Güllerin içinden canımkoşarak koşarak gel bana gel

STİL / ASLI BARIŞ

◊ Gucci’de pişer, bize de düşer: Sonunda kazandı. Tasarımlarında sık sık kullandığı çiçek motifleri sonbahar-kış sezonunda her tarafı saracak. Şimdiden gözünüze bir şeyler kestirebilirsiniz.

◊ Azıcık pahalı olsun, kırmızı olsun: Madem çiçekli bir şey arayacaksınız bari gül motifli olsun. Çünkü sonbaharın en moda rengi, ateşli kırmızı. Paltolardan çizmelere, çantalara her yerde kendini gösterecek.

◊ Alternatifi var tabii: Ekose de yükselişini sürdürüyor. İster pied de poule, ister çizgili, ister iri desenli. Ama ekosede hâkimiyet kırmızı değil gride.

Prada’nın Milano Fashion Week defilesinden gül baskılı tasarım.

En özel sonbahar rotaları

SEYAHAT / SAFFET EMRE TONGUÇ

◊ Bir yurtiçi: Bozburun’da romantik bir tatilin ipucu olan Sabrina’s Haus’da doğanın tadını çıkarmak... (üstte)

◊ Bir yurtdışı: En yakın Yunan adalarından Nisyros’un dar sokaklarında kaybolmak, Stefanos Volkanı’na çıkmak.

◊ Bir yurtiçi: Çanakkale Eceabat’ta, 1700 dönümlük bir bağda yer alan Hotel Caeli’ye bağbozumuna gitmek...

◊ Bir yurtdışı: Kalabalıkların el ayak çektiği bu dönemde Capri’de Solaro Dağı’nın tepesinden güneşi batırmak...

◊ Bir yurtiçi: UNESCO Dünya Kültürel Mirası olan Safranbolu’nun güzel konaklarında sonbahara şahitlik etmek...

◊ Bir yurtdışı: San Sebastian’da sonbaharın tadını çıkarmak; gurme keşifler yapıp kendi haritanızı oluşturmak...

SONBAHAR MANİFESTOSU: #enseyikarartma

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; açık hava sinemaları püfür püfür, tam birbirine sokulmalık halde...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; MSA, Sabancı Müzesi’nin içinde lokanta açtı, manzarası şahane...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; daha Akyaka’da Dünya Kiteboard Festivali yapılacak 5-8 Ekim’de...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; hâlâ reçel yapılıyor, üstelik yarışması da yapılıyor Zorlu Center, Eataly’de...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Bozcaada, Alanya belediyeleri etkinlik üstüne etkinlik düzenlemekte...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Türkiye’nin ilk sosyal medya festivali Maslak Uniq Center’da, 14 Ekim’de...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Gezgin Damaklar ekim sonunda Hitit lezzetlerinin peşine düşecek üç gün üç gece...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; 6-8 Ekim’de Alaçatı’daki ‘The Bloom Out’ta sporcular festivalleyecek gündüz-gece...





◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Mehmet Gürs’ün yeni terası Mürver’i keşfedin: Balıkçı, ocakbaşı, meyhane...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Moğollar, Kalben, Pinhâni konserlerinde şarkı söyleyeceğiz Moda Kayıkhane’de...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Bodrum’da, Boğaz’da, Altınoluk’ta günbatımları hâlâ şahane...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Maçka KüçükÇiftlikpark’ta kokteyl festivali yapılacak Kasım’ın 1’inde...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Belgrad’dan Sapanca’ya bütün piknik alanları emrinize amade...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Çeşme’de sezonun kazananı Limon, küçülüp Nane adıyla devam edecek bütün sene...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Ahırkapı Giritli’de renkli ampullerin altında midyeli pilav efsane...

◊ Durun ya, enseyi karartmayın; Bülent Ersoy’u kürkle görmeyeceğiz daha uzuuuunca bir süre...

Elçin Sangu’nun yeni hali: Gülizar

TELEVİZYON / ELÇİN YAHŞİ

◊ Gülizar: Çağan Irmak’ın yazıp yöneteceği, Elçin Sangu’nun başrolde olacağı yeni dizi. (Kanal D)

◊ Gecelerin Ötesi: Sinem Kobal ve Birkan Sokullu’nun başrolleri paylaşacağı bir polisiye... (Show)

◊ Siyah Beyaz Aşk: Can almaktan çekinmeyen ‘Ferhat’la (İbrahim Çelikkol) can vermeye yemin etmiş doktor ‘Aslı’nın (Birce Akalay) hikâyesi. (Kanal D)

◊ İnternet: İlk sezonu bizde de çok izlenen ‘Stranger Things’ ikinci sezonuyla 27 Ekim’de Netflix’te. İnternet dizisi ‘Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da’nın yeni sezonuysa BluTv’de yayına girecek.

Güz sahalara uğramıyor

SPOR / KENAN BAŞARAN

◊ Şampiyonun ilk maçı: Geçen sezon bir tarih yazıldı ve Fenerbahçe Avrupa basketbolunun en büyüğü oldu. Dolayısıyla bu sezon Eurolig ayrı bir heyecanla izlenecek. Perde açıldığında ‘son şampiyon’ unvanlı takımımız ilk maçını İspanya deplasmanında Unicaja Malaga’yla oynayacak. Aynı gece bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes de evinde Real Madrid’i ağırlayacak. (12 Ekim)

◊ GS-FB: İki takım arasında oynanan çelik çomak bile olsa, bambaşka anlamlar kazanır. 22 Ekim’deki randevu, sonbaharın en önemli spor faaliyetlerinden. Evet, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden bahsediyoruz. Saat 19.30’da, Ali Sami Yen Türk Telekom Stadyumu’nda.

Sıla’nın hangi şarkıları Ahmet Kural için?

MAGAZİN / HAKAN GENCE

◊ Sıla: Yeni albümü çıkacak, albümdeki şarkılardan hangilerinin Ahmet Kural’a yazıldığını konuşacağız.

◊ Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal: Geçen sezon gündemimizde Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin dizi maratonu vardı. Bu sene çeneleri Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çifti yoracak. Uzun bir aradan sonra ikisi de ekrana dönüyor.

◊ Aleyna Tilki: Bütün bir yaz onu ve şarkısı ‘Sen Olsan Bari’yi terennüm ettik. Sonbahar için yeni şarkıları hazır, tabii ki yine zehir zemberek açıklamalar eşliğinde.

◊ Hülya Avşar: Kendi cep telefonuyla çektiği ‘Selfie’ adlı filminde bakalım ne kadar #nofilter hashtag’i kullanacak...

Zorlu, Garaj, Babylon, Salon...

KONSER / TOLGA AKYILDIZ

◊ Michael Kiwanuka: İçinde blues, rock ve funk olan melodik bir soul. Ruhu olan çok başarılı bir albüm: ‘Love And Hate’, şimdiden klasik. 27 Eylül’de, Zorlu PSM’de.

◊ Timber Timbre: Taylor Kirk önderliğinde Kanada folk’unu groove denizlerinde yüzdürüp blues kıyılarına ulaştıran üçlü. 4 Ekim’de, Babylon’da.

◊ Papooz: Kendi müziklerine ‘Tropical Garage’ diyen Parisli gençleri anlamak için hitleri ‘Ann Wants to Dance’i dinleyin. 14 Ekim’de, Salon İKSV’de.

◊ Shabazz Palaces: Vizyoner ve alternatif hiphop, etnik ve jazzy altyapılar, MTV’nin yeni gözdesi; “Radiohead’in ön grubu” desek yeterli. 20 Ekim’de, Garajistanbul’da.

İki devden düet keyfi

MÜZİK / NAİM DİLMENER

◊ Muazzez Abacı-Sezen Aksu: Abacı’nın Sezen Aksu şarkılarından oluşan albümünde iki sanatçı ses ve güçlerini birleştirdi; düetlerini bol bol dinleyeceğiz.

◊ Serdar Ortaç: Yaz şarkıcısı diye bilirdik; sonbahar (ve kış) şarkıcısı olmaya talip, yeni albümü yolda.

◊ Selda Bağcan: ‘Remix’ albümü, 40 yıllık hayranlarının derdine deva olmayacak belki ama bar ve

kulüplerde çok çalınacağı kesin.

◊ Diğerleri: Ferhat Göçer, ◊ Emre Aydın, ◊ Nil Karaibrahimgil’in de yeni şarkıları/albümleri yolda.

Bunlar da Karadeniz’in gülleri

DOĞA / YÜCEL SÖNMEZ

◊ Renklere doyun: Yaprak döken ormanlar sonbahar renklerine bürünmeye başladı. İğneada’dan başlayarak

Karadeniz boyunca ormanların renk cümbüşünü izleyebilirsiniz.

◊ Sonbaharın en güzeli: Güz çiğdemleri açtı. Türkiye’nin neredeyse tüm dağlarında bu çiçeği görmenin tam zamanı. Karadeniz yaylalarını güzgülü çiğdemleri sardı.

◊ Kuş göçü: Milyonlarca yıldır gerçekleşen kuş göçünün şu aralar en hareketli zamanı. Tür olarak en fazla kuşu göreceğimiz günlerdeyiz. Başınızı göğe kaldırmanız yeterli.