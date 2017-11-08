Sonbaharda dudaklar bakım ister

Dudak, yüzün estetik görüntüsünde önemli derecede yeri olan derimizin en hassas bölgesidir. Sağlıklı dudağın rengi açık kırmızı ve dolgun olur. Çin tıbbına göre dudak, insanın sağlık durumunun en açık göstergesidir. Dudakların zamanla kırmızı kısmı solar, uzar ve sarkar. Kıvrımları yüksekliğini kaybeder, yassılaşır. Dilinizle ıslatma ve ısırma gibi alışkanlıklar dudağın kurumasına, zarar görmesine ve pul pul soyulmasına neden olur. Özellikle sonbaharla birlikte havaların soğuması ve rüzgar nedeniyle hem ince hem de hassas bir deriye sahip olan dudaklarımıza daha özenli bir bakım yapmak gerekir.



DUDAK BÖLGESİNDE GEÇMEYEN YARA VARSA…

Güneş ışınlarının dudaklara verdiği en büyük zarar dudak kanseridir. Dudaklardaki kolajen doku güneş etkisiyle zarar görür. ‘Aktinik keratoz’ dediğimiz rahatsızlık dudaklarda küçük kırmızı, kepekli yaralar şeklinde kendini belli eder. Hücrelere güneşin vermiş olduğu harabiyetin göstergesidir. Tedavi edilmediği takdirde dudak kanserine dönüşebilir. Dudak bölgesinde geçmeyen kabuk ve yaralarda mutlaka dermatoloji doktoruna başvurulmalıdır.



DOĞAL YAĞLARDAN FAYDALANIN

Dudak bakım ürünleri seçerken güneş korumasının yanında doğal yağlar da içermesine dikkat edilmelidir. E vitamini, Hindistan cevizi, aloe vera, badem ve zeytinyağı iyi bir seçim olacaktır.



ALERJİK REAKSİYONLARA KARŞI DİKKAT

Sonbaharda alerjik reaksiyonlara sık rastlanır. Parlatıcılar ve rujların içeriklerinde yer alan maddelere karşı kişilerde alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Rujların içeriğinde çok sayıda madde yer almaktadır. Lanolin ve rujlara renk veren maddeler alerjiye neden olmaktadır. Kendini dudaklarda kaşıntı, kızarıklık, şişme gibi bulgularla belli eder. Bu sorunların çözümü için cilt doktorlarına danışılmalıdır.



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