Sonbaharda 2 yeni model

Astana’da gazetecilerle bir araya gelen Zeybekci, otomotiv konusunda dünyada iddialı bir ülke olmak istediklerini belirterek, “2 yeni modeli dünyada sadece Türkiye’de üretecekler. Bu konuda son noktaya geldik, sonbaharın sonuna doğru netleşir. Normal teşvik vereceğiz. Otomotiv ihracatında yüzde 40 civarında bir artış var. Bu tesadüf değil. Petrokimya ve türev ürünlerine ise süper teşvik verilmesi için çalışmalar sürdürüyoruz” dedi. Otomotiv firmalarıyla görüşürken OHAL’in gündeme gelmediğini ifade eden Zeybekci, ancak bunun olağanüstü halin normal birşey olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Zeybekci, “Bu zaten normal birşey değil, adı üstünde olağanüstü hal. Bana kalsa gereklilikleri ortadan kaldırmak kaydıyla bir daha uzatılmamalı” dedi. Zeybekci, şu anki durumda gerekliliklerin ortadan kalkıp kalkmadığı sorusuna ise “Bir, iki ay daha görmek gerekir” yanıtını verdi.

BAZEN SUSMAK LAZIM

Almanya’yla son durumu da anlatan Zeybekci, “Almanya’yı anlayışla karşılamıyorum ama anlıyorum” ifadelerini kullandı. Almanya’da seçimler olduğunu anımsatan Zeybekci, “Bir şekilde temaslar kesilmedi. Çok büyük bir ortaklıktan bahsediyoruz. Yüz milyar doların üstünde. Böyle bir ekonomide (ipleri) atıvermek, çok kolay değil. 24 Eylül’den sonra (Almanya seçimlerinden sonra), daha rahat imkanlar olacağını düşünüyorum. Böyle durumlarda susmak lazım. Avrupa’da şu anda moda olan Türkiye’ye karşı negatif söylem modası da geçecektir. Pozitiflik yarışına dönecektir” dedi. Yapılan algı operasyonları sonucu böyle bir dönemin yaşandığını söyleyen Zeybekci şöyle devam etti: “Asolan şu ki Türkiye’nin AB’yle, Almanya’yla İngiltere’yle ilişkilerinin kötü olmasının kazananı karşılıklı devletler olmaz, devletler kaybedeni olur. Kazanana ve sevinene bakmak lazım. Bölücü terör örgütü ve FETÖ. Bizim akıllı bir şekilde davranıp sevindirmememiz lazım. Türkiye’nin AB’yle yürüyüşünü asla ve asla vazgeçmeden sürdürmeliyiz. Türkiye’nin hedefi AB seviyelerini tutturmaktır. Bunları tutturduktan sonra AB üyesi olup olmamak, mutlaka ve mutlaka halka sorulacaktır.”

İTHALATI PİYASAYA BIRAKALIM

TARIM ürünleriyle ilgili olarak ithalat vergilerinin düşürülmesine de değinen Zeybekci, devlet eliyle bu alanlarda ithalatçı olmaktansa, bunun piyasaya bırakılması gerektiğini vurguladı.Zeybekci, “Bundan sonra özel sektör de, Tarım Bakanlığı’nın hassasiyetlerini gözeterek piyasaya girecek” dedi.

DİZİLERDE TÜRK MALI KULLANILSIN

ABD film ve dizilerinde markaların yerleştirildiğini, tüketim alışkanlıklarının yönlendirildiğini savunan Zeybekci, Türk dizileri için de benzeri bir yöntemin izlenmesi gerektiğini belirtti. Zeybekci, “Dizilerimiz artık tüm dünyada izleniyor. Dizilerimizde kullanılan beyaz eşyalar, Türk malı olmalı” dedi.

TRT PAYI LÜKSTEN GELİYOR

ZEYBEKCİ, cep telefonunda artırılan TRT payı hakkında da konuştu. Türkiye’de üretimi ve sanayiye yük olmadan lüks tüketimden bunun alınabileceğini kaydeden Zeybekci, “Çünkü zorunlu bir alım değil. Bütçeden aldığınızda ise 80 milyonun üzerinden alıyorsunuz” dedi.