MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Sonbaharda 2 yeni model

Sonbaharda 2 yeni model

Hacer BOYACIOĞLU/ASTANA
11 Ağustos 2017 - 20:45Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 20:45

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, halen Türkiye’de üretim yapan otomotiv markalarının ilave 2 model üretimini de burada yapabilmesi için çalıştıklarını açıkladı.

Astana’da gazetecilerle bir araya gelen Zeybekci, otomotiv konusunda dünyada iddialı bir ülke olmak istediklerini belirterek, “2 yeni modeli dünyada sadece Türkiye’de üretecekler. Bu konuda son noktaya geldik, sonbaharın sonuna doğru netleşir. Normal teşvik vereceğiz. Otomotiv ihracatında yüzde 40 civarında bir artış var. Bu tesadüf değil. Petrokimya ve türev ürünlerine ise süper teşvik verilmesi için çalışmalar sürdürüyoruz” dedi. Otomotiv firmalarıyla görüşürken OHAL’in gündeme gelmediğini ifade eden Zeybekci, ancak bunun olağanüstü halin normal birşey olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Zeybekci, “Bu zaten normal birşey değil, adı üstünde olağanüstü hal. Bana kalsa gereklilikleri ortadan kaldırmak kaydıyla bir daha uzatılmamalı” dedi. Zeybekci, şu anki durumda gerekliliklerin ortadan kalkıp kalkmadığı sorusuna ise “Bir, iki ay daha görmek gerekir” yanıtını verdi.

BAZEN SUSMAK LAZIM

Almanya’yla son durumu da anlatan Zeybekci, “Almanya’yı anlayışla karşılamıyorum ama anlıyorum” ifadelerini kullandı. Almanya’da seçimler olduğunu anımsatan Zeybekci, “Bir şekilde temaslar kesilmedi. Çok büyük bir ortaklıktan bahsediyoruz. Yüz milyar doların üstünde. Böyle bir ekonomide (ipleri) atıvermek, çok kolay değil. 24 Eylül’den sonra (Almanya seçimlerinden sonra), daha rahat imkanlar olacağını düşünüyorum. Böyle durumlarda susmak lazım. Avrupa’da şu anda moda olan Türkiye’ye karşı negatif söylem modası da geçecektir. Pozitiflik yarışına dönecektir” dedi. Yapılan algı operasyonları sonucu böyle bir dönemin yaşandığını söyleyen Zeybekci şöyle devam etti: “Asolan şu ki Türkiye’nin AB’yle, Almanya’yla İngiltere’yle ilişkilerinin kötü olmasının kazananı karşılıklı devletler olmaz, devletler kaybedeni olur. Kazanana ve sevinene bakmak lazım. Bölücü terör örgütü ve FETÖ. Bizim akıllı bir şekilde davranıp sevindirmememiz lazım. Türkiye’nin AB’yle yürüyüşünü asla ve asla vazgeçmeden sürdürmeliyiz. Türkiye’nin hedefi AB seviyelerini tutturmaktır. Bunları tutturduktan sonra AB üyesi olup olmamak, mutlaka ve mutlaka halka sorulacaktır.”

İTHALATI PİYASAYA BIRAKALIM

TARIM ürünleriyle ilgili olarak ithalat vergilerinin düşürülmesine de değinen Zeybekci, devlet eliyle bu alanlarda ithalatçı olmaktansa, bunun piyasaya bırakılması gerektiğini vurguladı.Zeybekci, “Bundan sonra özel sektör de, Tarım Bakanlığı’nın hassasiyetlerini gözeterek piyasaya girecek” dedi.

DİZİLERDE TÜRK MALI KULLANILSIN

ABD film ve dizilerinde markaların yerleştirildiğini, tüketim alışkanlıklarının yönlendirildiğini savunan Zeybekci, Türk dizileri için de benzeri bir yöntemin izlenmesi gerektiğini belirtti. Zeybekci, “Dizilerimiz artık tüm dünyada izleniyor. Dizilerimizde kullanılan beyaz eşyalar, Türk malı olmalı” dedi.

TRT PAYI LÜKSTEN GELİYOR

ZEYBEKCİ, cep telefonunda artırılan TRT payı hakkında da konuştu. Türkiye’de üretimi ve sanayiye yük olmadan lüks tüketimden bunun alınabileceğini kaydeden Zeybekci, “Çünkü zorunlu bir alım değil. Bütçeden aldığınızda ise 80 milyonun üzerinden alıyorsunuz” dedi.

Etiketler: Nihat Zeybekci , Astana , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri