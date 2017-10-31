Sonbahar sebzeleriyle yapılacak 4 lezzetli tarif

ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ

Yazın enginar yemekten son derece mutluysanız ve kış geliyor diye üzülüyorsanız üzülmeyin! Çünkü kereviz var. Bir kış sebzesi olan kerevizi zeytinyağıyla pişirebilir ve bu harika lezzetin tadına varabilirsiniz. İşte zeytinyağlı kereviz tarifi…

Malzemeler

4 adet kereviz, 2 adet havuç, 1 su bardağı bezelye, 1 adet kuru soğan, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon suyu, yarım su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz kerevizleri iri parçalara bölün. Havuçları da aynı şekilde doğrayın. Zeytinyağını bir tencerede hafifçe kızdırın. Ardından doğradığınız kuru soğanı ekleyin ve biraz soteleyin. Havuçları katarak soğanla birlikte 4 dakika daha soteleyin. Kerevizlerle birlikte bezelyeyi tencereye ekleyin. Bir kez karıştırdıktan sonra üzerine toz şeker, tuz, limon suyu, portakal suyu ve suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 30 dakika boyunca pişirin. Soğuduktan sonra dilerseniz dereotu ile birlikte servis edebilirsiniz.

BEŞAMEL SOSLU TAVUKLU KARNABAHAR

Bir sonbahar sebzesi olan karnabaharı, özel bir yemek haline getirmek istiyorsanız bu tarif tam da size göre. İşte beşamel soslu tavuklu karnabahar tarifi…

Malzemeler

1 adet karnabahar, 250-300 gram kuşbaşı doğranmış tavuk, 1 adet kuru soğan, 2 adet domates, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri. Beşamel sos için 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un, 2,5 su bardağı süt, tuz, karabiber

Yapılışı

Karnabaharı parçalara ayırın ve kaynar suda haşlayın. Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve bir tencereye 2 kaşık sıvı yağı koyarak biraz kavurun. Tavukları ekleyerek kavurmaya devam edin. Küp küp doğradığınız domatesleri tencereye ekleyin ve birkaç dakika daha kavurduktan sonra tuz, karabiberi ilave edin. Haşlanmış karnabaharları, tencerenize katın ve çevirin. Ardından bunu cam bir kabın içine boşaltın.

Beşamel sosu hazırlamak için, 1 kaşık tereyağı ve 2 kaşık sıvı yağı bir tencere koyun. Yağ eridikten sonra 3 kaşık un ekleyin ve un pembeleşene kadar kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberi de ekleyerek ocaktan alın.

Hazırladığınız sosu, cam kaptaki karnabaharın üzerine yayın. Üzerini de rendelenmiş kaşar peyniriyle kaplayın. 220 derece bir fırında kaşarlar kızarana dek pişirip sıcak olarak tüketin.

LAHANA ÇORBASI

Havalar serinlerken hastalanmamak istiyorsanız, lahana çorbası tam size göre. İşte lahana çorbası tarifi…

Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet beyaz lahana, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 1 yemek kaşığı un, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 5 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber

Yapılışı

Lahanayı ortadan ikiye bölün ve sert kök kısmını ayırın. Bol su ile yıkayarak ince ince doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı yemeklik doğrayın. Havucu iri iri rendeleyin. Zeytinyağı ve tereyağını bir tencerede kızdırın. Soğanları ekleyin ve biraz soteleyin. Unu ve biber salçasını ekleyerek kısık ateşte kavurmaya devam edin. Un kokusu çıkınca sıcak suyu ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla karışımı pürüzsüz bir hale getirin. Rendelenmiş havuç ve beyaz lahanayı katın ve orta ateşte kaynatmaya devam edin. Kaynamaya başlayınca tuz ve karabiberi ekleyin. 30 dakika kadar pişirin ve ocaktan alın. Biraz dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

FIRINDA ISPANAK

Sonbaharda ıspanağın size getireceği sağlığın yanında bir de şahane bir öğün tüketmek istiyorsanız fırında ıspanak tam size göre. İşte fırında ıspanak tarifi…

Malzemeler

2 adet soğan, yarım kilo ıspanak, 4 adet yumurta, yarım su bardağı krema, 2 diş sarımsak, yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı muskat cevizi rendesi, 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Soğanları yemeklik ve sarımsakları da minik minik doğrayın. Ispanakları ince ince kıyın. Zeytinyağını bir tavaya koyarak kızdırın ve üzerine soğanları ekleyerek soteleyin. Ardından tereyağını ekleyin. Soğanlar yumuşayınca sarımsakları ekleyerek sotelemeye devam edin. Ardından ıspanakları da ekleyerek biraz daha soteleyin. Tuzu ekleyerek ocaktan alın. Yumurtayı ve kremayı bir kasede ayrıca çırpın. Ispanaklar ılıklaşınca üzerine bu karışımı da ekleyin ve güzelce karıştırın. Yağlanmış bir fırın kabının içine ıspanaklı karışımı dökün. Üzerine kaşarları serpin ve önceden 190 derecede ısıtılmış fırına yerleştirin. 20 dakika pişirin ve üzeri kızarmaya başlayınca fırından alın. Biraz soğumasına izin verdikten sonra servis edebilirsiniz.