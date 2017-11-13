Sonbahar depresyonuyla başa çıkabilmenin 5 yolu

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Gün Işığından Yararlanın
Günler kısaldığında güneş ışığının az görülmesi depresif ve yorgun hissetmenize neden olur. Bu durumu önlemenin en önemli yolu, gün ışığının en güçlü olduğu 06.00-10.00 saatleri arasında 30 dakika dışarı çıkmaktır.
Uyku Düzeninizi Ayarlayın
Yorgun düşmek ve daha fazla uyumak istemek sonbaharda yaygın bir durumdur. Daha uzun karanlık saatler, uyku hormonu olan melatonin düzeyinin yükselmesine neden olarak, sizi gündüz uykulu hissettirir, ancak geceleri huzursuz olursunuz. Bu durum uyku düzeninizin bozulmasına neden olabilir. Bunu önlemek için düzeninize sadık kalmaya çalışmalı ve belirlediğiniz saatte yatıp belirlediğiniz saatte kalkmalısınız.
Arkadaşlarınızla Vakit Geçirin
İyi bir arkadaş çevresine sahip olmanın sizi depresyondan kurtulabileceği açıktır ve araştırmalar da bunu destekler niteliktedir. Sonbahar depresyonundan kurtulmak için haftada en az bir kez kendinizi arkadaşlarınızla buluşmak için zorlamanız önemlidir. Arkadaşlarınızla güzel bir film izleyebilir veya beraber yemek yapıp sohbet edebilirsiniz. Göreceksiniz ki bu sizi olumsuz ruh halinden uzaklaştıracak.
D Vitamini Alın
Güneş ışığı vücudun ana D vitamini kaynağıdır ve güneş ışığının az olduğu aylarda D vitamini yoksunluğu depresyona neden olabilir. Bu nedenle D vitamini takviyeleri alarak kendinize bir iyilik yapabilirsiniz.
Egzersiz
Her sabah sadece 30 dakika erken kalkıp doğadan ilham alarak egzersiz yapabilirsiniz. Bir haftanın sonunda göreceksiniz ki hem çok iyi hissediyorsunuz hem de bu artık alışkanlık haline gelmiş. Erken bir egzersiz, günün geri kalanında enerjinizi artırır ve egzersizden sonra yedi saate kadar yüksek bir endorfin verir.
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