Sonbahar davetleri için kombin önerileri

Yaz sonunda sıklaşan davetlerde stil sahibi ve etkileyici bir görünüm kazanmak için doğru kombinler yapmak şart. Sezonun trendlerinden ilham alarak siz de tüm davetlerde giyiminizle adınızdan söz ettirebilirsiniz. İşte sonbahar davetleri için göz alıcı kombin önerileri:

Uzun elbiselerle sandaletlerinizi birlikte giyin

Uzun elbiselerinizi bağcıklı sandaletlerle tamamlayarak hem modern hem de şık bir hava kazanabilirsiniz.

Kısa eteklerinizi gardıroplardan çıkarın

Kısa etekler ılık sonbahar günlerinin vazgeçilmezi. Kısa çan eteklerinizi topuklu sandaletler ve gömleklerle tamamlayarak akaşmüstü davetlerinde çekici görünebilirsiniz.

Çiçek desenlerine öncelik verin

Yaz mevsiminin favori desenleri arasında bulunan çiçek desenlerini sonbaharda da bolca kullanabilirsiniz. Çiçek desenli bir elbise ve düz babetlerinizle stil sahibi görünebilirsiniz.

Tulum şıklığı oluşturun

Tulumlar dört mevsim konforlu ve modern bir seçenek oluşturuyor. Tulumlar özellikle akşam davetleri için ideal. Topuklu ayakkabılarla kombinlenen tulumlar sizi şık göstermeye yeter.

Jean ve bluz şıklığı yakalayın

Jean pantolonunuzu pırıltılı bir bluz ve yüksek topuklu ayakkabılarınızla şık ve gösterişli bir hale getirerek davetlere katılabilirsiniz.

Beyaz boru paça pantolon vazgeçilmez

Beyaz boru paça pantolonunuzu bol kesim bir gömlekle ve topuklu ayakkabılarla oldukça şık bir hale getirebilir ve davetlerde göz kamaştırabilirsiniz.

Desenli İspanyol paça pantolonlara yatırım yapın

İspanyol paça pantolonlar bu yılın vazgeçilmezleri arasında. İnce kumaşlı İspanyol paça pantolonunuzu sade bluzlarla kombinleyerek katıldığınız ortamlarda bohem şık bir hava estirebilirsiniz. İspanyol paça pantolonunuzun boyunun ayakkabılarınızı örtecek uzunlukta olmasına özen gösterin.

Fırfırlı elbiselere şans verin

Fırfır detaylı elbiseler sezonun gözde modelleri arasında. Fırfırlı elbisenizi düz sandaletlerinizle birlikte giyerek spor ve şık bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Pudra pembe kullanın

Pudra pembeyi kumaş bir pantolonda veya gömleklerinizde kullanarak davetlerde pastel şıklığı yakalayabilirsiniz. Kombininizi yine mint yeşili veya bebe mavisi gibi soft tonlarda tamamlayabilirsiniz.

Beyazın büyüsünü yakalayın

Yaz sezonunun değişmez rengi beyazı kombinlerinizde kullanmaya devam edebilirsiniz. Baştan aşağı beyaz bir elbiseyi yanık teninize giyerek tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz.