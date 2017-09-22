Sonbahar Ekinoksu 2017 nedir? Sonbahar Ekinoksu Google tarafından unutulmadı!

Bugün dünya, bilimsel olarak sonbahara girdi. 23 Eylül Sonbahar ekinoksu ile birlikte, güneş Ekvator’a dik açıyla düşer. 23 Eylül Sonbahar ekinoksu, biz Kuzey Yarım Küre’de yaşayanlar için geçerlidir. Güney Yarım Küre’de olanlar için ise yaz başlangıcıdır. Popüler arama motoru Google, doğa için önem arz eden bu gün için Sonbahar Ekinoksu'na özel olarak hazırladığı doodle'ı kullanıcılarının beğenisine sundu. Peki Sonbahar Ekinoksu nedir, hangi tarihlerde meydana gelir? İşte detaylar

Ekinoks’un kısaca tanımı gün tün eşitliği olarak biliniyor. Güneş ışınlarının Ekvator’a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an yani gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Bir yıl süresince de iki kez tekrarlanır. Tahmin edileceği gibi Sonbahar Ekinoksu ile beraber bir de İlkbahar Ekinoksu bulunur

23 Eylül, Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olrak adlandırılır.Sonbahar Ekinoksu'nun yaşandığı gün Kuzey ve Güney Yarım Küre , güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre , güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKS NEDİR?

Güneş'ten gelen ışınlar 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur, bu duruma Ekinoks denir.

Kuzey Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart İlkbahar Ekinoks'u - 23 Eylül Sonbahar Ekinoks'udur.Güney Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart Sonbahar Ekinoks'u - 23 Eylül İlkbahar Ekinoks'udur.

Ekinoks ya da gün tün eşitliği, yılda 2 kez tekrarlanır. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda Aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart Durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKSUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

(Ekinoks = Gece, gündüz eşitliği) Bu tarihlerden güneş ışınları. Ekvator'a dik gelir ve Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer.



Kuzey Yarımkürede 21 Mart ilkbahar, 23 Eylül sonbaharın başlangıcıdır. Güney Yarımkürede ise, 21 Martta sonbahar 23 Eylülde ilkbahar başlar ve şu olaylar yaşanır.



1. Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

2. Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)

3. Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

4. Gel-git genliği en fazladır.

5. Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

6. Türkiye'de saat 12oo 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.