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Son yılların en korkunç 5 korku filmi

Korkmayı neden bu kadar sevdiğimizi bilmiyoruz ama seviyoruz! Tam olarak böyle düşünenler için son yılların en korkutucu korku filmlerini derledik.

Hürriyet Haber
31 Temmuz 2017 - 16:57:00

Lanet (Sinister, 2012)

Yönetmenliğini Scott Derrickson’ın yaptığı ve Ethan Hawke’ı gördüğümüz film 3 milyon dolarlık bütçesinin karşılığında 77 milyon dolarlık hasılat elde eden son derece başarılı bir korku filmi. Filmde gerilim romanı yazarı Ellison Oswalt romanını rahatça yazabilmek için ailesini alıp büyük bir eve taşınır. Ev romanın konusuyla da alakalı olduğundan bu durumun kendisini iyi yönde geliştireceğini düşünmektedir. Ancak tavan arasında buldukları bir videoyu izlemeleriyle laneti çağırırlar ve olaylar gelişir.

 Son yılların en korkunç 5 korku filmi

Karabasan (The Babadook, 2014)

Korku filmlerinin de derin psikolojik alt yapılar ve söylemler barındırabileceğini bize gösteren filmin yönetmen koltuğunda Jennifer Kent oturuyor. Eşini kaybeden dul bir anne hem kendini ayakta tutmaya hem de oğluyla ilgilenmeye çalışmaktadır. Ancak eve giren bir hikaye kitabıyla birlikte ikisinin hayatında da gariplikler olmaya başlar. Şimdi dul kadın hem kendisini hem de oğlunu bu beladan korumak zorundadır.

Son yılların en korkunç 5 korku filmi
 

Korku Seansı (The Conjuring, 2013)

Yönetmen James Wan’ın elinden çıkan The Conjuring gerçek hikayeden esinlenen senaryosuyla başlı başına bir korku nedeni oluyor. Doğa üstü güçler tarafından ele geçirilmiş bir eve taşındıklarını fark etmeleri üzerine zorlu günler yaşamaya başlayan aile kendilerine yardım etmeleri için Ed ve Lorraine Warren çiftini çağırırlar. Bu konuda uzman olan çift aileyle yaptığı iş birliği sayesinde bu güçlere karşı savaş açar.

 Son yılların en korkunç 5 korku filmi

Cadı, (The Witch, 2015)

Son derece güzel oyuncusu ve etkileyici teaser’ıyla bir hayli büyük bir kesimi beklemeye alan The Witch, beklentileri karşılamayı da bildi. 1630’lu yılların İngiltere'sinde geçen ve ortam dolayısıyla bile yeterince korkunç olan filmde cadılık ve doğa üstü güçlerin insana neler yaptırabileceği güzel ve tam kararında işleniyor.

Son yılların en korkunç 5 korku filmi

 

Ziyaret (The Visit, 2015)

Birkaç başarısız girişiminden sonra iyi bir korku filmiyle karşımıza çıkmayı başaran M. Night Shyamalan The Visit ile yeniden etkileyici yönetmenler listesindeki yerini alıyor. Senaryosunun da yönetmene ait olduğu filmde Becca ve Tyler isimli iki kardeş ilk defa görecekleri büyükanne ve büyükbabalarına ziyarete gidiyorlar. Oldukça tenha bir eve giden ikili bir süre sonra büyükannesinde ve büyükbabasında bazı tuhaflıklar olduğunu fark eder.

 Son yılların en korkunç 5 korku filmi

Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 17:05:48
Etiketler: ziyaret , cadı , korku filmleri , keyif
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