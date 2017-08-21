Son yılların en büyük ‘temizlik’ operasyonu

Taklit ürün üretiminin en yoğun olduğu ürün gruplarından biri de temizlik ürünleri. Uluslararası markalara ait ürünlerin sahtelerine yönelik üç ili kapsayan büyük bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Sulh ceza hakimliklerinden alınan ‘arama-el koyma’ kararları sonrası düğmeye basıldı.





TONLARCA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Mersin, Adana ve Şanlıurfa’da bir dizi adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda ele geçirilen tonlarca temizlik ürünü tek tek tutanak altına alındı. Buna göre, dünyaca ünlü şampuan markalarına ait 27 bin 750 satışa hazır dolu şampuan ile 12 bin 650 adet boş şampuan şişesi ve 14 ton doluma hazır şampuan ele geçirildi.



EN ÇOK SATILAN MARKALAR

Şampuan ürünlerinin yanı sıra iki ünlü toz deterjan markasına ait 34 ton deterjan ile binlerce adet ev temizliğinde kullanılan ürün ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünler arasında ünlü şampuan markaları P., E., H. & S. ile bulaşık deterjanı F. ve en çok satılan iki ünlü toz deterjan markası A. ile A. yer aldı.



SÜPERMARKETLERDE DAHİ VAR

Edinilen bilgilere göre, üç ildeki adresleri kapsayan üretim adresleri yanı sıra, bu ürünlerin satışının yapıldığı toptancı adreslerine de baskın yapıldı. Buralara da ele geçirilen ürünlere el konuldu. Soruşturmayı takip eden kaynaklardan biri, ele geçirilen ürünler için “Yurt genelinde maalesef her yerde sahte ürünlerle karşılaşmak mümkün. Sahteciler yapmış oldukları ürünleri çok büyük market zincirleri dışında maalesef her yere sokmaktalar. Başta İstanbul olmak üzere 14-15 şubesi bulunan orta ölçekli süpermarketlerde dahi sahte şampuan ve deterjanlarla karşılaşılıyor” dedi.



3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Aynı kaynak açıklamasının devamında ise “Özellikle spot alım satım bahanesi ile ‘ucuz’ olarak satıldığı ifade edilen bu ürünler market sahibi ve esnafın 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ile yargılanmalarına ve ceza almalarına sebep olabiliyor” şeklinde konuştu.



SAĞLIK İÇİN DE RİSK BÜYÜK

Ele geçirilen sahte ürünlerin ekonomik değeri yanı sıra, sağlık alanındaki etkisi de büyük. Kimyasal olma özelliği taşıyan bu ürünlerin orijinalleri üst düzey standartta üretilmek zorunda. Ancak söz konusu ürünlerin sahteleri, herhangi bir standart denetiminden geçmeden, sağlığa zararlı bir biçimde üretiliyor. Sahte şampuanlar saç dökülmeleri, ciltte tahriş ve göze ciddi zarar verirken, deterjanlar ise hem giysilere hem de makinalara ciddi zarar veriyor. Bu ürünler, kullanan kişilerin de sağlığını olumsuz etkiliyor.