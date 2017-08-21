MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Son yılların en büyük ‘temizlik’ operasyonu

Son yılların en büyük ‘temizlik’ operasyonu

Dinçer GÖKÇE
21 Ağustos 2017 - 11:16Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 11:16

SON yılların en büyük sahte temizlik ürünü operasyonu yapıldı. Adana, Mersin ve Şanlıurfa’da el geçirilen ürünlerin dağıtımı başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’ye yapılıyordu. Sahte ürünlerin satış yapıldığı adresler arasında süpermarketlerin de olduğu anlaşıldı 28 bin adet ünlü markalara ait şampuan ile doluma hazır 14 ton şampuan, piyasada en çok satılan iki markaya ait 34 ton toz deterjan ve bulaşık deterjanları yapılan operasyonlar sonrası ele geçirildi. Söz konusu sahte ürünlerin ekonomik değeri yanı sıra insan sağlığı üzerinde de ciddi olumsuz etkiler ortaya çıkardığına işaret ediliyor.

Taklit ürün üretiminin en yoğun olduğu ürün gruplarından biri de temizlik ürünleri. Uluslararası markalara ait ürünlerin sahtelerine yönelik üç ili kapsayan büyük bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Sulh ceza hakimliklerinden alınan ‘arama-el koyma’ kararları sonrası düğmeye basıldı. Son yılların en büyük ‘temizlik’ operasyonu


TONLARCA ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Mersin, Adana ve Şanlıurfa’da bir dizi adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda ele geçirilen tonlarca temizlik ürünü tek tek tutanak altına alındı. Buna göre, dünyaca ünlü şampuan markalarına ait 27 bin 750 satışa hazır dolu şampuan ile 12 bin 650 adet boş şampuan şişesi ve 14 ton doluma hazır şampuan ele geçirildi.

EN ÇOK SATILAN MARKALAR

Şampuan ürünlerinin yanı sıra iki ünlü toz deterjan markasına ait 34 ton deterjan ile binlerce adet ev temizliğinde kullanılan ürün ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünler arasında ünlü şampuan markaları P., E., H. & S. ile bulaşık deterjanı F. ve en çok satılan iki ünlü toz deterjan markası A. ile A. yer aldı.

SÜPERMARKETLERDE DAHİ VAR

Edinilen bilgilere göre, üç ildeki adresleri kapsayan üretim adresleri yanı sıra, bu ürünlerin satışının yapıldığı toptancı adreslerine de baskın yapıldı. Buralara da ele geçirilen ürünlere el konuldu. Soruşturmayı takip eden kaynaklardan biri, ele geçirilen ürünler için “Yurt genelinde maalesef her yerde sahte ürünlerle karşılaşmak mümkün. Sahteciler yapmış oldukları ürünleri çok büyük market zincirleri dışında maalesef her yere sokmaktalar. Başta İstanbul olmak üzere 14-15 şubesi bulunan orta ölçekli süpermarketlerde dahi sahte şampuan ve deterjanlarla karşılaşılıyor” dedi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Aynı kaynak açıklamasının devamında ise “Özellikle spot alım satım bahanesi ile ‘ucuz’ olarak satıldığı ifade edilen bu ürünler market sahibi ve esnafın 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ile yargılanmalarına ve ceza almalarına sebep olabiliyor” şeklinde konuştu.

SAĞLIK İÇİN DE RİSK BÜYÜK

Ele geçirilen sahte ürünlerin ekonomik değeri yanı sıra, sağlık alanındaki etkisi de büyük. Kimyasal olma özelliği taşıyan bu ürünlerin orijinalleri üst düzey standartta üretilmek zorunda. Ancak söz konusu ürünlerin sahteleri, herhangi bir standart denetiminden geçmeden, sağlığa zararlı bir biçimde üretiliyor. Sahte şampuanlar saç dökülmeleri, ciltte tahriş ve göze ciddi zarar verirken, deterjanlar ise hem giysilere hem de makinalara ciddi zarar veriyor. Bu ürünler, kullanan kişilerin de sağlığını olumsuz etkiliyor.

Etiketler: taklit ürün , taklit ürün operasyonu , sahte ürün operasyonu
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri