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    Son yağışlar Meriç ve Tunca'nın debisini yükseltti

    AA
    26.10.2017 - 15:32 | Son Güncelleme:

    Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

    Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini, hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal yağışlar artırdı.
    Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemlerde ortaya çıkan kum adacıkları da gözden kayboldu.

    DSİ verilerine göre, ay başında 80 metreküp/saniye seviyelerinde olan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle 3 kat arttı. Kirişhane istasyonundaki son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisinin saniyede 240 metreküp olduğu görüldü.

    Yağışlara bağlı olarak debisinde artış yaşanan Tunca Nehri'nin de Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 13 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

    Artışın, taşkına neden olabilecek seviyede bulunmadığı bildirildi.

    Etiketler: yağış
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