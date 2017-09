Son uyarı Meclis'ten

BAĞIMSIZLIK referandumu ısrarını sürdüren Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesud Barzani’ye son uyarı da Meclis’ten geldi. “Bölücü girişim, gayrimeşru oldubitti” diye nitelediği referandumu, “milli güvenlik için risk ve tehdit” kapsamına alarak, hükümete gerektiğinde sınır ötesi operasyon yetkisi veren Irak ve Suriye tezkeresi, dün olağanüstü toplanan Meclis’ten geçti.

PYD VE YPG EKLENDİ

Hükümetin önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu toplantılarında masaya getirdiği müdahale yöntemlerinden “askeri seçenek” ayağını oluşturan ve süresi 30 Ekim’de dolmasına karşın, bir ay öne çekilerek AK Parti, CHP ve MHP’nin desteğiyle kabul edilen tezkereye, DEAŞ ve PKK ile birlikte PYD-YPG de ilk kez eklenerek kayda geçirildi. Meclis’e geleceği duyurulan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, programının yoğunluğu nedeniyle görüşmeye katılamadı.







Tezkerenin görüşmelerinde şu değerlendirmeler öne çıktı:



SİYASİ İKBAL UĞRUNA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: Çok tehlikeli sonuçları beraberinde getirecek bir adımdır. Bölgedeki fay hatlarının yeniden ve güçlü bir şekilde aktive olmasına neden olacaktır. Zincirleme reaksiyonlara yol açabilecek bu sorumsuz adım bölgede önü alınamaz bir yangına neden olabilecektir. Bundan en büyük zararı ve acıyı da her zaman yanlarında olduğumuz kardeşimiz Kuzey Irak Kürt halkı çekecektir. Bu sorumsuz ve yanlış karar bölgeyi ateşe atacaktır. Şahsi siyasi ikbal uğruna yangına körükle gidilmektedir. Hele siyasi sınırların değişmesini sağlayacak bir adım çok daha büyük tehdit ve tehlikelerin önünü açacak, hatta küresel boyutta bir çatışma ortamına kapı aralayacaktır. İsrail dışında herkesin karşı çıktığı bu adım bir akıl tutulmasıdır. Bizim açımızdan her zaman yok hükmünde olacaktır, hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacaktır. Tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik bütün araç ve yöntemler masadadır. Bunların kullanılmasında en ufak bir tereddüt ortaya çıkmayacaktır.



GEREĞİNİ YAPIYORUZ

PKK’nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü bugün Suriye sınırları boyunca bir siyasi oluşum peşindedir. Maalesef müttefikimiz ABD ve diğer ülkeler tarafından DEAŞ ile mücadele kılıfı altında, inanılmaz yardım ve destekler yapılmaktadır. Bu durum en kararlı şekilde muhataplarımıza en üst seviyede ifade ediliyor, sadece ifade etmek yetmez, aktif olarak arazide bu işgalleri ortadan kaldıracak adımları fiilen atmadığı sürece bu tehditlerin bertaraf edilmesi mümkün değildir, bunu da biliyor ve gereğini yapıyoruz.”



GÖÇ DALGASI UYARISI

AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır: Onlarla kurulan ilişki kaçak operasyon değil, Irak Anayasası’nın o bölgeye verdiği yetkiyle meşru bir ilişkidir. Ancak şimdi başka bir ilişkiye geçmeyelim diye dostça, son çabalarımızla bu ikazları yapıyoruz. Referandum yapılırsa o zaman Irak Anayasası’na aykırı hareket edilmiş olur, bu durumda da eskiden kurduğumuz ilişkileri sürdürmemiz söz konusu olmayacaktır. Irak’ın çoğulcu yapısı çok güzel bir mozaiktir ve ancak toprak bütünlüğü temelinde korunabilir. Etnik yapılanma sürecinin başlaması Irak’ın etnik ve mezhepsel çatışmaya sürüklenmesine yol açar, bu da terör örgütlerinin istediği noktaya gelinmesidir, bu ise büyük bir göç dalgasını da başlatabilir.



REFERANDUM SPONSORU

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Kayserililer için, eşeği boyar babasına satar derler. Sizin kamuoyunda kopardığınız gürültünün tam karşılığı bu söz. Esip gürlüyorsunuz, bir damla bereketiniz yok. Cumhurbaşkanı, ‘Barzani kadir kıymet bilmiyor’ diyor, günaydın. Devlet işi kadir kıymetle mi yürütülür? Yine kandırıldık diyememiş de, kadir kıymet bilmiyor diyor. Bu, Molla Barzani’nin rüyası, bundan haberin yoksa siyaseti bırak git eşek boya, düzeltiyorum, ticaret yap. Kuzey Irak yönetiminden doğrudan petrol alarak bu referandumun sponsoru oldunuz. Kuzey Irak petrolünü İsrail’e satan şirketin Türk ortaklarını açıklayın. Askeri seçenek olamaz” diye konuştu.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Atay’a yanıt verirken, “Doğrusu, anasını boyayıp babasına satmaktır, ailesini korumak için, ama eşek fıkrası da var, Kayserili alnının teriyle ticaretini yapar, pazarlığı sever ama malı sattıktan sonra rahat uyur” dedi. HDP’li Filiz Kerestecioğlu da, Elitaş’a, “Bütün kadınlar adına bu sözü iade ediyorum, kadınlar satılık değildir” diyerek tepki gösterdi.



HİÇ BLÖF YAPMIYORUZ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de, Altay’a, “Askeri operasyon için bu yetkiyi alıyoruz, bunu bilerek desteklemeniz gerekir” diye yanıt verdi, ardından da, “Hiç blöf, şaka yapmıyoruz, bunu bütün dünya gayet iyi biliyor” dedi.



BİZE SALLANAN PARMAĞI KIRARIZ

MHP Grup Milletvekili Erkan Akçay: Bu tezkere Türkiye düşmanı bütün seslere yüksek sesle bir duruş olacaktır. Korsan referandum girişimine karşı güçlü ve kararlı bir ses çıkacaktır. İş işten geçmeden korsan referandum iptal edilmelidir. MHP tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, referandum ateşi ile oynayanların kendisinin yanacağını ifade etmiştir. Ateşle oynarsan yanarsın mesajı verilmektedir. Tezkereyle, bir gece ansızın şaka yapmadığımızı oyun oynamadığımızı söylüyoruz. Bu provokasyon miladı dolmuş Barzani’nin hayrına olmayacaktır, rüzgar eken fırtına biçecektir. Bu referandum gayrimeşrudur, kabul edilemez, Türkiye’ye doğrudan tehdittir. Türkiye’ye hiçbir güç yön veremez, parmak sallayamaz, bize parmak sallayanların parmağını kırarız. MHP bu mücadeleyi yapacak devlet kurumlarına desteğini vermiştir.



O GÜNÜN DOSTU BUGÜNÜN DÜŞMANI

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir: Hükümet yetkilileri ‘Irak’ın toprak bütünlüğü’ diyor. Böyle bir kaygınız yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendi Twitter hesabından, İbadi ile kriz yaşandığında, ‘Kürdistan Yönetimi bizim meşru muhatabımızdır’ dedi. Ne değişti de o günün dostu bugünün düşmanı oldu. Her fırsatta toprak bütünlüğünden bahsediyorsunuz. Bu çözüm değil, çözümsüzlüktür. Bugüne kadarki tezkerelerle ne başarıldı ki, bundan sonra başarılsın.”

Baydemir’in Kürtlerin tezkereyi kendilerine yapılmış bir tehdit, hakaret, haksızlık olarak kodladığını belirterek, “İşte bölünme budur” sözlerine Meclis Başkanı İsmail Kahraman “Burada bölünme, Türkiye’yi bölme, böldürme istikametinde konuşulamaz” tepkisini verdi AK Partililer ile HDP’liler arasında tartışma yaşanırken, Baydemir, Kürtçe konuşup slogan attı. Kahraman da tartışma üzerine oturuma ara verdi.



GÖZ BOYAMAK İÇİN Mİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: “AKP’nin Irak merkezi yönetimini öteleyen yaklaşımı Barzani’yi güçlendirdi. Kaçak petrolü Türkiye üzerinden piyasaya sundular. Habur’dan günlük geçen 7 bin TIR 1 - 2 milyar dolar para getiriyor. Siyasi olarak da güçlendirdiniz. Neden kırmızı halı serip Barzani’yi karşıladınız, bayrağını göndere çektiniz, AKP kurultayına çağırıp ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ neden dedirttiniz? Dış politikada bir iflas yaşıyorsunuz çünkü sözünüzü dinlettiremiyorsunuz. Demek ki uluslararası alanda siz kendinizi zayıflatmışsınız. İran da zayıfladı. Barzani bunlardan yararlanıp referanduma gitmek istiyor. Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdınız, bunu göz boyamak için mi yapıyorsunuz. Bölgenin mukadderatının bir kişinin elinde olmasına da karşıyız. Orada sadece Barzani yaşamıyor. Sabah kalkıyorsunuz bir irade Erbil’den karar veriyor. Sizi sandığa götürüyor, kim yutar bunu. Şöyle bir yol olsaydı, Bağdat ile Erbil oturup anlaşsaydı, ‘Size ne oluyor’ derlerdi. Burada böyle bir anlaşma yok. İsrail nükleer tehditten dolayı bu defa bu işi bölgede Barzani’ye yaptırmak istiyor. Barzani’nin bugün referandum rüyası yarın bir kuvvetin taşeronluğuna dönebilecek süreci başlatacak.









FRAK YERİNE TAKIM ELBİSELİ BAŞKAN

MECLİS dünkü tezkere görüşmelerinde ilklere de sahne oldu. Son İçtüzük değişikliğinin ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman kürsüye frak yerine takım elbiseyle çıktı.



Kavaslar da yakaları ve kol manşetleri yeşil olan siyah takım elbise ve kravattan oluşan yeni kıyafetleriyle görev aldı.



Milletvekillerinin konuşma sürelerini kısıtlayıp para cezası getirmesi nedeniyle çok tartışılan Meclis İçtüzük değişikliği de dün ilk kez tezkere görüşmelerinde uygulandı.



TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de izledi. HDP’li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ise görüşmelere askıdaki kolu ile geldi.



Uzun bir aradan sonra toplanan Meclis’te vekiller birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Bazı vekiller de Genel Kurulu, telefonlarından canlı yayınlarla sosyal medyada paylaştı.