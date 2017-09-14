Son trend: Instagram makyajı

Son dönemlerde abartılı görünümleriyle instagram makyajları çok popüler. Günümüzde instagram makyajları trendi için önce yabancı blogger'lar, sonrasında ise yerli blogger'ların çektiği videolar yüz binlerce kişi tarafından izleniyor. Instagram makyajı hâlâ günlük hayatta çok yaygınlaşmış değil ancak özel günlerde yerini aldı bile. Dolayısıyla başlarda abartılı bulunan bu makyaj uygulaması, şimdilerde daha doğal karşılanır oldu. İşte Instagram makyajının püf noktaları:
Pürüzsüz ten önemli
Instagram makyajı için ilk adımınız; pürüzsüz görünen bir ten... Bunun için tüm kusurlarınızı örtecek şekilde fondöteninizi ve kapatıcınızı uyguladıktan sonra sabitlemek için pudra kullanın. Burada dikkat etmeniz gereken şey; fondöten yüzünüzde katman gibi görülmeyecek. Dolayısıyla stick formda olan ya da su bazlı ürünler tercih edilmeli. Pudra için ise genellikle transparan, sadece sabitleyici pudralar kullanılmalıdır.
Belirgin göz makyajı
Sonrasında sıra buğulu gözlerde... Dumanlı göz makyajı, buğulu bakan gözler Instagram makyajının vazgeçilmezi... Göz kapağınızın katlanma bölgesine önce orta ton sonra koyu ton bir far uygulayın ve iyice dağıtın. Kalan kısımlara ışıltılı bir far uygulayın. Kusursuz çekilmiş bir eyeliner ve takma kirpikle göz makyajınızı tamamlayın.
Keskin kontür Instagram makyajının vazgeçilmezi
Sıra Instagram makyajını popüler yapan en önemli uygulamalarda: kontür ve aydınlatma. Abartılı bir kontür ile yüz hatlarınızı belirginleştirmeli, uzaktan bir kişinin çok rahat fark edebileceği şekilde aydınlatıcı kullanmalısınız ki bunlar Instagram makyajının olmazsa olmazının en başında gelir. Eğer krem ürünler kullandıysanız mutlaka sabitlemek için üzerinden hafifçe pudra geçin. Bu uygulamanın bu kadar çok sevilmesinin sebebi ise, yüzünüze ışık geldikçe ve siz hareket ettikçe ışıl ışıl canlı bir görünüm kazanmanız.
Dolgun dudaklar bu makyajın olmazsa olmazı
Makyajın son adımı ise tabii ki dudaklar... Dolgun ve mükemmel simetrik görünen dudaklar fotoğraflarınızda olay yaratacak. Rujunuzdan bir ton açık dudak kalemiyle dudak çizginizin biraz dışarısından geçin. Sonrasında rujunuzu uygulayın. Özellikle likit mat rujlar bu makyajın vazgeçilmezi.
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