Son Teknoloji Wifi Camera

Samsungâ€™un geliÅŸmiÅŸ Ã¶zellikli Smart Cameraâ€™larÄ± WB850F, WB150F, DV300F, ST200F Ã¼stÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kalitesi ve Wi-Fi baÄŸlantÄ±larÄ± sayesinde tatilin ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ± olurken en gÃ¼zel fotoÄŸraflarÄ±n da sosyal medya ortamÄ±nda anÄ±nda paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

Ä°stanbul, 13 Haziran 2012 â€“ DÃ¼nyanÄ±n teknoloji liderlerinden Samsung Electronics, en son teknolojiyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ en yeni Smart Cameraâ€™larÄ± WB850F, WB150F, DV300F ve ST200F ile Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor ve kullanÄ±cÄ±lara daha akÄ±llÄ±, daha sade ve kolay paylaÅŸÄ±labilir bir fotoÄŸraf deneyimi saÄŸlÄ±yor. Yaz aylarÄ±nÄ±n geldiÄŸi ve tatil seyahatlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde Samsung Smart Cameraâ€™lar her anÄ± Ã¼stÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kalitesiyle Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirirken entegre Wi-Fi destek teknolojisiyle Facebook, Picasa, Photobucket ya da Youtube gibi sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde de eÅŸ zamanlÄ± yayÄ±nlama fÄ±rsatÄ± sunuyor.

Tatilde en akÄ±llÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±z: WB850F



Yeni premium Wi-Fi teknolojisinin temsilcisi WB850F, 21x optik zoom Ã¶zelliÄŸine sahip, GPS desteÄŸiyle Ã§ektiÄŸiniz fotoÄŸraflarÄ± anÄ±nda etiketleme olanaÄŸÄ± sayesinde dÃ¼nya standartlarÄ±nda bir seyahat fotoÄŸraf makinesi deneyimi sunuyor. Hem fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±kla ilgilinen hem de tatil seyahatlerini sevenlerin tÃ¼m beklentilerini karÅŸÄ±layacak olan WB850F, en eÄŸlenceli anlarÄ± da Facebook, Picasa ve Photobucketâ€™a eÅŸ zamanlÄ± yÃ¼kleme olanaÄŸÄ± sunuyor. Tatilin en gÃ¼zel anlarÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸirken sosyal medya sayesinde de sevdikleriniz en gÃ¼zel anlarÄ±nÄ±zÄ± eÅŸ zamanlÄ± takip edebiliyor.

Tatilinizin tÃ¼m detaylarÄ± WB150F ile daha canlÄ±



Samsung WB150F, 18X Optik zum ile olaÄŸanÃ¼stÃ¼ detaylarÄ± yakalamayÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor ve eskiden neredeyse mÃ¼mkÃ¼n olmayan Ã§ekimleri basit hale getiriyor. Ã‡Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±z tÃ¼m eÄŸlenceli tatiller ve turistik gezilerde kaÃ§Ä±rmak istemediÄŸiniz her detayÄ± sizin iÃ§in en iyi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ teknolojisiyle saklayacak olan WB150F Wi-Fi Ã¶zelliÄŸi ile herhangi bir Wi-Fi baÄŸlantÄ± noktasÄ±ndan Facebook, Picasa gibi sosyal paylaÅŸÄ±m aÄŸlarÄ±na yÃ¼kleme olanaÄŸÄ± tanÄ±yor. Ã‡ekilen videolar ise birkaÃ§ basit adÄ±mda Youtubeâ€™a yÃ¼klenebiliyor.Â

Ã‡ift ekran ile tatilde kendi fotoÄŸraflarÄ±nÄ±zÄ± Ã§ekmek Ã§ok kolay: DV300F



Samsungâ€™un yeni Ã§ift ekranlÄ± modeli 2View DV300F ise, Ã¶n yÃ¼zÃ¼nde bulunan 1.5 inÃ§ LCD ekranÄ± ile kendi resminizi Ã§ekmeyi en pratik hale getiriyor. YalnÄ±z Ã§Ä±kÄ±lan tatillerde ya da gezilerde fotoÄŸraf Ã§ekmekte bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±k saÄŸlayan DV300F, Wi-Fi baÄŸlantÄ±sÄ± sayesinde fotoÄŸraflarÄ±nÄ±zÄ± anÄ±nda Facebook veya YouTube'a yÃ¼klemenizi saÄŸlÄ±yor.

Tatilde de hem ince hem ÅŸÄ±k tasarÄ±m ve maksimum taÅŸÄ±nabilirlik: ST200F



Tatil iÃ§in en ideal smart fotoÄŸraf makinelerinden ince ve ÅŸÄ±k ST200F modeli, yer kaplamadan yalnÄ±zca Ã§antanÄ±za veya cebinize sÄ±ÄŸmakla kalmaz, aynÄ± zamanda Otomatik Yedekleme Ã¶zelliÄŸi sayesinde tÃ¼m resimlerin tek bir tÄ±klama ile depolanmasÄ±na olanak tanÄ±yor. Kablo gibi taÅŸÄ±nmasÄ± zorunlu detaylardan kurtaran ve tatilin en keyifli fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kablosuz olarak bilgisayara veya Ã¼cretsiz olarak kullanabileceÄŸiniz depolama alanlarÄ± olan AllShare Play ya da Microsoft SkyDriveâ€™a kaydedebilir ve bÃ¶ylece fotoÄŸraflarÄ±nÄ±za her yerden ulaÅŸabilirsiniz.

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