Son sözleri 'kocam delirdi abi beni bırak çocuklarımı kurtar' oldu

Boşanmak isteyen eşi Birgül Çeçen’i 3 Haziran 2017 günü Kasımpaşa’da sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Ali Çeçen’in yargılanmasına başlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Çeçen getirilirken, öldürülen Birgül Çeçen’in iki oğlu, annesi ve kız kardeşi de duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada savunma yapan Ali Çeçen, olay günü olanları detaylı bir şekilde anlatmaya başlayınca mahkeme başkanı sanığı, “Olay anına gel. Vurma sebebini anlat” diye uyardı. Ali Çeçen, vurma kastının olmadığını iddia etti.

'KOCAM DELİRDİ, BENİ BIRAK ÇOCUKLARIMI KURTAR'

Olay günü Birgül Çeçen’in evden kaçarak aşağıda karşılaştığı komşusu Mustafa Toprak da duruşmada tanık olarak ifade verdi. Birgül Çeçen’in kendisine, “Kocam delirdi abi beni bırak çocuklarımı kurtar” dediğini söyledi. Eve gittiğinde Ali Çeçen’in çok sinirli ve alkollü olduğunu söyleyen Toprak, “Ben de çocukları alıp aşağı indim. Ali Çeçen aşağı tüfekle inince önüne geçtim. Sonra, ‘Çekil yoksa seni de vururum’ dedi. Bu sırada Birgül, ‘Senin işin benimle vuracaksan beni vur’ dedi. Ali Çeçen’de döndü ve vurdu” dedi. Birgül Çeçen’in annesi Mavuş Çoban ise mahkemede, “Benim kızım ona ne yapmış da öldürmüş bir sorun. Adalet yerini bulsun” dedi.

Birgül Çeçen’in kız kardeşi İlknur Çoban ise, Ali Çeçen’in kardeşine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. İlknur Çoban, Ali Çeçen’in sapıkça cinsel fantezileri de olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARI TANIKLIK YAPACAK

Birgül Çeçen’in avukatları olay anında çocukların da evde olduğunu söyleyerek tanık olarak dinlenmelerini istedi. Ancak duruşma devam ederken çocuklar içeride olduğu için tanıklıkları kabul edilmedi. Mahkeme bir sonraki celse çocukların tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ÇOCUKLARIYLA TEHDİT EDİYORMUŞ

Duruşma sonrasında İstanbul Kadın Meclisleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Sultan Gürbey, “Birgül Çoban, Ali Çeçen tarafından uzun süre boyunca şiddete maruz kaldı. Tam 3 kez boşanma dilekçesi verdi. Sonradan öğrenildi ki çocukları öne sürülerek tehdit ediliyormuş. Biz İstanbul Kadın Meclisleri olarak, Birgül’ün ailesi ile birlikte fail hakkettiği cezayı alana, adalet yerini bulana dek davanın takipçisi olacağız” dedi.

Açıklama sırasında Birgül Çeçen’in annesi Mavuş Çoban fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Kızının acısına dayanamayan acılı anne, “Adalet yerini bulsun. En yüksek cezayı alsın” dedi.