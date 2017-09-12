Son selfie

Cemil Karanfil, 29 Mayıs’ta eşini ağır yaralamış ve kayınpederini de öldürdükten sonra motosikletiyle kayıplara karışmıştı. Parkta çimenlere uzanmış halde yakalanan Karanfil’in üzerinde ağabeyine ait kimlik vardı. Karanfil emniyette susma hakkını kullanırken, İzmir’den İstanbul’a getirilirken ekip otosunda ve emniyette hüngür hüngür ağladı. Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmaya göre; Karanfil, olayın ardından İstanbul’da bir gece günlük Bakırköy’de kiralık evlerden birinde kaldı. Buradan Sakarya Karasu’ya gitti. Burada bağ evlerinde gizlenmeye çalıştı. Cinayet ekiplerinin bölgeye geldiğini öğrenen Karanfil motosikletiyle ailesinin bulunduğu Niğde’ye gitti. Kısa süre burada kalan Karanfil, motosikletiyle İzmir’e kaçtı. Polisin tespitlerine göre Cemil Karanfil Ege kıyılarından Yunanistan’a kaçma planı yapıyordu.

Cemil Karanfil emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi. Hakkında tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıl hapis istemiyle dava açılan Cemil Karanfil, Bakırköy 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.



