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    Son öğretici de hayatını kaybetti! Kuşdili öksüz kaldı

    İHA
    16.01.2018 - 21:04 | Son Güncelleme:

    Giresun’un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Nazmiye Çakır'ın, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren ve Çanakçı ilçesi Kuşköy yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişi bulunan ‘kuşdili’ olarak da bilinen ıslıkla haberleşme dilinin son öğreticilerinden olduğu öğrenildi.

    Edinilen bilgilere göre, Karadeniz sahil yolu Espiye ilçesi Tirebolu istikametinde Adabük Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan plakası alınamayan B.Z. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Çakır’a (70) çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan Çakır, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı haberi duyan Çakır’ın yakınları hastaneye akın etti.

    Öte yandan, talihsiz kazada hayatını kaybeden 1948 doğumlu Nazmiye Çakır’ın UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren ve Çanakçı ilçesi Kuşköy köyü yöresine özgü 500 yıllık tarihi geçmişi bulunan ‘kuşdili’ olarak da bilinen ıslıkla haberleşme dilinin yörede son öğreticilerinden olduğu öğrenildi.

    Etiketler: kuş dili , öğrenci , ıslık
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