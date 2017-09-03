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    Son nefesinde katillerini söyledi

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 07:30 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 07:31

    İzmir’de taciz iddiasıyla evinde dövülüp bıçaklanan ve tabancayla vurulan Coşkun’un hastanede son nefesini verirken “Beni karşı komşularımın yakınları vurdu” dediği ortaya çıktı

    İzmir'in Buca ilçesinde öldürülen 31 yaşındaki Ersin Coşkun cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Coşkun'un ölmeden saniyeler önce hastanede, "Beni karşı komşularımın yakınları vurdu" diyerek son nefesinde katillerini söylediği de belirlendi.

    Olay, 26 Ağustos'ta gece saat 04.00 sıralarında Buca ilçesi 202/32 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Coşkun iddiaya göre olaydan 3 gün önce karşı dairesine taşınan Özge A. (23) ile Selin A.'yı (22) rahatsız etmeye başladı. Coşkun'un gece yarısı genç kızların kaldığı dairenin zilini çalıp, "Burada bir teyze vardı. O buradan taşındı mı?" diye sorduğu öne sürüldü. Genç kızlar teyzeyi tanımadıklarını söylerken iddiaya göre Coşkun bir gün sonra yine gece geç saatlerde zili çalıp, aynı soruyu sordu.

    İÇ ÇAMAŞIRLI TACİZ İDDİASI

    İddiaya göre Coşkun aynı gece üzerine sadece iç çamaşırı giyerek kaldığı evin kapısını açıp, karşı dairedeki komşuları görecek şekilde oturdu. Bu durumu kapının gözetleme deliğinden gören kızlar daireyi kiraladıkları emlakçıyı, sonra da erkek arkadaşları Ali A. (30) ile Salim A.'yı (29) arayıp anlattı.

    Sabah gazetesinde  yer alan habere göre, ilk olarak eve emlakçı Mustafa K. geldi. Coşkun'un oturduğu dairenin ziline basan K., açan olmayınca belindeki silahla kapıya doğru bir el ateş etti ve iddiaya göre sonra apartmandan ayrıldı. Sonra eve genç kızların arkadaşları kahveci Ali A. ve mobilya ustası evli, bir çocuk babası Salim A. geldi. A., A. ve yanlarına aldıkları 5 kişi ile Coşkun'un kapısını çaldı. Kapı açılır açılmaz içeri giren grup, Coşkun'u önce dövdü, ardından da bıçaklayıp, tabancayla vurdu. Zanlılar ardından dairenin kapısını kapatıp olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan bina sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi kapı kapalı olduğu için Coşkun'a bir süre müdahale edemedi.

    SON NEFESİNDE KATİLLERİ SÖYLEDİ

    Kapıya gelen sağlık ekiplerine ayaklarından yaralı olduğu için kapıyı açamadığını söyleyen Coşkun, "Ağır yaralıyım. Ölmek istemiyorum. Kapıyı kırın içeri girin" dedi.

    Bunun üzerine görevliler kapıyı kırıp, içeri girdi. Yaralı genç ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Aşırı derecede kan kaybeden Ersin Coşkun, bilincini kaybetmeden saniyeler önce "Beni karşı komşularımın yakınları vurdu" dedi.

    Hastanede tedavi altına alınan genç 29 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili aralarında Ali A., Salim A., emlakçı Mustafa K. ve iki genç kızın da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı. Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

    Etiketler: ersin coşkun cinayeti , izmir , komşu cinayeti+
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