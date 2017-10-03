Son nefesinde katilini söyledi!

Geçen mayıs ayında Cumalıkız köyünde ormanlık alanda meydana gelen olayda, kasaplık yapan Mehmet Karaca (38), Engin U. (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada başka bir araçtan ateş açılması sonucu iki arkadaş yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki arkadaştan Karaca hayatını kaybetti. Polis, 16 DF 532 plakalı araçtan ateş edildiğini tespit etti. Olayla alakalı gözaltına alınan Cevat Ş. (42) ile İdris D. (41) tutuklandı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karaca’nın ölmeden önce katilinin ismini söylediği ortaya çıktı. Karaca’nın, polis ekiplerine, kendisini vuranın Cevat Ş. olduğunu beyan ettiği iddianamede yer aldı.



CİNAYETTEN SONRA ARACI TEMİZLEMİŞ

Öte yandan Cevat Ş.'nin, boşandığı eşi S.K. ile Mehmet Karaca’nın arasında gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü belirlendi. Polise ifade veren S.K., “Eski eşim Cevat Ş. bana, ‘Mehmet’i senin öldürmen gerekiyor. Ama sen bu işi beceremezsin, eline, yüzüne bulaştırırsın’ dedi” diye konuştu.

İddianamede, cinayetin ardından İdris D.'nin otomobili temizledikten sonra sakladığı yer aldı. Araçta bulunan mermi çekirdeği ile diğer 3 mermi çekirdeğinin karşılaştırıldığında aynı silahtan atıldığı tespit edildi. 2 şüpheli hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. 2 sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.