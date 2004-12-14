Son moda bu

Deniz Akkaya, geçtiğimiz cuma akşamı gerçekleştirilen Best Model of the World yarışmasına arkadaşı Cengiz Abazoğlu ile katıldı.
Abazoğlu’nun hazırladığı mini elbisesiyle dikkat çeken Akkaya, farklı makyajıyla da kendisinden söz ettirdi... Geçtiğimiz ay yaptığı Amerika seyahati sırasında moda dünyasına ve son trendlere yönelik araştırmalar yapan Deniz Akkaya, şimdilerde bu makyajın gözde olduğunu öğrenir öğrenmez kendisine de uygulatmış konuşulanlara göre...
Daha çok yeni
Geçtiğimiz akşam Maslak Princess Otel’de düzenlenen Best Model of the World yarışmasında sunuculuk yapan Sinemis Candemir, çıkışta sevgilisi Cem Köksal’la buluştu. Bu buluşma sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilerden rahatsızlık duymayan Candemir, ‘Dört aydır birlikteyiz. Daha yeni sayılabilecek bir ilişkimiz var. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz’ dedi.
Yeri değil
Mustafa Sandal, sevgilisi Emina ile geçtiğimiz gece Etiler Şamdan’da eğlendi. Gecenin bitiminde otomobilinin direksiyonuna geçen Sandal, sevgilisini de yanına oturttu. Sanatçı, basın mensuplarının ‘Evlilik ne zaman’ sorularını ise ‘Ne yeri ne de zamanı böyle soruların’ diyerek geçiştirdi.
Galibiyeti kutluyor
Beşiktaş’ın Kayseri’de son dakika golüyle 2-1 kazandığı maçta başarılı bir oyun çıkaran Tümer Metin, maçtan bir gece sonra eşi Cansu Hanım’la birlikte Beyoğlu Wanna’da eğlendi. Uzun süre yedek kulübesinde bekleyen, oynadığı son dört maçta ise takımını kurtaran oyuncu olarak göze çarpan futbolcu, Wanna’dan erken saatte ayrılıp eşiyle birlikte Acarkent’teki evinin yolunu tuttu.
Eğlenmeyi biliyorlar
Zeynep Tokuş ile jinekolog Alp Nuğoğlu’nun ilişkileri başlayalı yaklaşık üç ay oldu. Eğlenceye çok düşkün olan ve eğlence anlayışları da birbirini tutan sevgililer kimi zaman Beyoğlu’nun marjinal barlarında, kimi zaman sosyetik kulüplerde, bazen de canlı müzik yapan lokallerde eğlenirken çıkıyor karşımıza... Tokuş ve Nuğoğlu, geçtiğimiz gece ise Şişli’deki Günay Restaurant’taydı... Nazan Öncel’in bu mekanda verdiği konseri izlemeye gelen çift, gecenin en çok eğlenen isimleri oldu.
İşte aşkın kanıtı
Meltem Cumbul’un son haftalarda eğlence mekanlarında hep kız arkadaşlarıyla görünmesi, eşi Çağlayan Tuğal’la arasının açık olduğu hatta boşanacakları şeklinde dedikoduların çıkmasına yol açmıştı. Bu konuda uzun süre sessiz kalan ve sonunda ‘Ne ayrılığı, biz birbirimize hálá aşığız’ diye isyan eden güzel oyuncu, evliliklerinin yolunda gittiğini geçtiğimiz akşam eşiyle Beyoğlu Wanna’da eğlenerek herkese gösterdi.
Malzeme aldı
Levent Kırca, geçtiğimiz gece elinde poşetlerle Beyoğlu sokaklarında yürürken KELEBEK objektiflerine takıldı. İçinde yağlıboya ve tuvaller bulunan poşetlerle poz veren Kırca, ‘Resim ve heykel merakımı herkes bilir. Boş zamanlarımda en büyük hobim resim ve heykel çalışmaları yapmaktır’ dedi. Sanatçı, gazeteci Mehmet Barlas’ın evinin bahçesinde kendi yaptığı iki metrelik bir at heykelinin bulunduğunu da belirtti.
Son moda bu
Deniz Akkaya, geçtiğimiz cuma akşamı gerçekleştirilen Best Model of the World yarışmasına arkadaşı Cengiz Abazoğlu ile katıldı.
Abazoğlu’nun hazırladığı mini elbisesiyle dikkat çeken Akkaya, farklı makyajıyla da kendisinden söz ettirdi... Geçtiğimiz ay yaptığı Amerika seyahati sırasında moda dünyasına ve son trendlere yönelik araştırmalar yapan Deniz Akkaya, şimdilerde bu makyajın gözde olduğunu öğrenir öğrenmez kendisine de uygulatmış konuşulanlara göre...
Daha çok yeni
Geçtiğimiz akşam Maslak Princess Otel’de düzenlenen Best Model of the World yarışmasında sunuculuk yapan Sinemis Candemir, çıkışta sevgilisi Cem Köksal’la buluştu. Bu buluşma sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilerden rahatsızlık duymayan Candemir, ‘Dört aydır birlikteyiz. Daha yeni sayılabilecek bir ilişkimiz var. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz’ dedi.
Yeri değil
Mustafa Sandal, sevgilisi Emina ile geçtiğimiz gece Etiler Şamdan’da eğlendi. Gecenin bitiminde otomobilinin direksiyonuna geçen Sandal, sevgilisini de yanına oturttu. Sanatçı, basın mensuplarının ‘Evlilik ne zaman’ sorularını ise ‘Ne yeri ne de zamanı böyle soruların’ diyerek geçiştirdi.
Galibiyeti kutluyor
Beşiktaş’ın Kayseri’de son dakika golüyle 2-1 kazandığı maçta başarılı bir oyun çıkaran Tümer Metin, maçtan bir gece sonra eşi Cansu Hanım’la birlikte Beyoğlu Wanna’da eğlendi. Uzun süre yedek kulübesinde bekleyen, oynadığı son dört maçta ise takımını kurtaran oyuncu olarak göze çarpan futbolcu, Wanna’dan erken saatte ayrılıp eşiyle birlikte Acarkent’teki evinin yolunu tuttu.
Eğlenmeyi biliyorlar
Zeynep Tokuş ile jinekolog Alp Nuğoğlu’nun ilişkileri başlayalı yaklaşık üç ay oldu. Eğlenceye çok düşkün olan ve eğlence anlayışları da birbirini tutan sevgililer kimi zaman Beyoğlu’nun marjinal barlarında, kimi zaman sosyetik kulüplerde, bazen de canlı müzik yapan lokallerde eğlenirken çıkıyor karşımıza... Tokuş ve Nuğoğlu, geçtiğimiz gece ise Şişli’deki Günay Restaurant’taydı... Nazan Öncel’in bu mekanda verdiği konseri izlemeye gelen çift, gecenin en çok eğlenen isimleri oldu.
İşte aşkın kanıtı
Meltem Cumbul’un son haftalarda eğlence mekanlarında hep kız arkadaşlarıyla görünmesi, eşi Çağlayan Tuğal’la arasının açık olduğu hatta boşanacakları şeklinde dedikoduların çıkmasına yol açmıştı. Bu konuda uzun süre sessiz kalan ve sonunda ‘Ne ayrılığı, biz birbirimize hálá aşığız’ diye isyan eden güzel oyuncu, evliliklerinin yolunda gittiğini geçtiğimiz akşam eşiyle Beyoğlu Wanna’da eğlenerek herkese gösterdi.
Malzeme aldı
Levent Kırca, geçtiğimiz gece elinde poşetlerle Beyoğlu sokaklarında yürürken KELEBEK objektiflerine takıldı. İçinde yağlıboya ve tuvaller bulunan poşetlerle poz veren Kırca, ‘Resim ve heykel merakımı herkes bilir. Boş zamanlarımda en büyük hobim resim ve heykel çalışmaları yapmaktır’ dedi. Sanatçı, gazeteci Mehmet Barlas’ın evinin bahçesinde kendi yaptığı iki metrelik bir at heykelinin bulunduğunu da belirtti.