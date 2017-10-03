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    Hürriyet >Gündem>Son mesajı: 'Sayın göz doktorum güzel günleri göremiyorum'

    Son mesajı: 'Sayın göz doktorum güzel günleri göremiyorum'

    Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)-
    03.10.2017 - 18:50 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde silahlı saldırı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'nın memleketi Karaman'ın Ermenek İlçesi'ne bağlı Güneyyurt Beldesi'ndeki baba evine ateş düştü.

    Ermenik'in Güneyyurt Beldesi'nde oturan emekli baba Mustafa ve anne Fadime Kızılca'ya oğullarının şehit düştüğü haberini Ermenek Kaymakamlığına vekalet eden Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkcı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Özbey verdi. Oğullarının acı haberini alan aile, gözyaşı döktü. Kızılca Ailesi'nin yakınları ve komşuları da eve akın etti.
    Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bahriyeli olarak vatani görevini yapan Mehmet Kızılca'nın, 5 ay önce uzman çavuşluk görevine başladığı öğrenildi. 3 kardeş ve bekar olan şehit Kızılca'nın daha önce turizm bölgelerindeki otellerde garson olarak çalıştığı belirtildi.

     ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, ARIZA ÜZERİNE İNMİŞ

    Şehit Kızılca’nın kuzeni Mehmet Akan, kuzeniyle en son 2 gün önce görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

    ”Kuzenim ilk olarak İstanbul’a gitti oradan da Diyarbakır Silvan’a atandı. En son 2 gün önce telefonla görüşmüştük. Saat 11.00 sıralarında araç arıza yapmışvebakmak içinindiği sırada saldırıya uğramış" dedi.
    SON MESAJI VEDA GİBİ...

    Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın, İzmir foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığı'nda 3 ay 'Teröristle Mücadele Harekatı Kursu' aldığı, sonra 1 Ağustos 2017 tarihinde Silvan'da göreve başladığı belirtildi.

    Şehit Kızılca, sosyal paylaşım hesabında en son dün fotoğrafıyla birlikte, 'Sayın göz doktorum güzel günleri göremiyorum...' mesajını paylaşmıştı.

    Son mesajı: Sayın göz doktorum güzel günleri göremiyorum

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , şehit , son mesaj , pkk , terör , terörist
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